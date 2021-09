Mazepin dit que Schumacher a montré sa “vraie nature” et qu’il ne la tolérera pas · .

Nikita Mazepin a déclaré qu’il n’accepterait pas ce qu’il pense être la décision de son coéquipier de désobéir à un arrangement interne chez Haas.

Il s’est plaint bruyamment à la radio après que Mick Schumacher l’a dépassé alors que la paire quittait les stands pour commencer leurs derniers runs en Q1. Mazepin a déclaré par la suite qu’il pensait avoir le droit de courir en tant que premier des deux pilotes Haas.

“Nous avons eu une discussion dans l’équipe sur ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré. « Et je pense qu’après cette discussion, il reste une chose claire : le système qu’on m’a dit à Imola n’est plus le cas. Je ne sais pas quand ça a changé et comment ça a changé.

«Nous devons donc trouver un système qui fonctionne parce que je ne vais pas céder, il ne veut pas céder. Nous devons donc trouver une procédure de décision, à laquelle nous devons tous les deux appliquer, pas lorsque chacun d’entre nous veut. Nous devons trouver une procédure que chaque conducteur doit appliquer à tout moment avec un must.

« Nous sommes une jeune équipe, comme tout le monde le dit. Je pense donc que nous allons nous améliorer, nous améliorer, comprendre et devenir plus forts. »

Cependant, la radio de l’équipe de Schumacher a montré qu’il avait demandé à son ingénieur de course Gary Gannon s’il était autorisé à dépasser Mazepin, et on lui a dit qu’il le pouvait.

“Ma communication radio était claire que j’étais autorisé à le dépasser tant que c’était avant le virage trois”, a déclaré Schumacher. “Et je l’ai fait.”

Schumacher a déclaré qu’il avait dépassé Mazepin afin de pouvoir augmenter la température de ses pneus après qu’ils se soient refroidis alors qu’il était assis dans les stands. “J’ai été [running] derrière lui pendant toute la partie du week-end et il était déjà clair depuis les FP3 que j’avais besoin pour une raison quelconque d’un tour plus rapide que lui pour chauffer mes pneus », a-t-il déclaré. “Et c’était assez perceptible dans les deux premières manches où, au virage 13, je n’ai pratiquement aucune adhérence.”

“J’avais besoin d’un tour plus rapide et Nikita n’en avait pas, c’est pourquoi j’ai demandé”, a poursuivi Schumacher. « J’ai demandé et j’ai obtenu l’accord.

“Je n’ai pas essayé de l’entraver ou de lui rendre la vie difficile”, a insisté Schumacher, “j’essayais juste de me faciliter la vie en ayant l’opportunité d’aller plus vite. J’ai aussi dépassé Lando [Norris] autour du tour pour essayer d’obtenir encore plus de chaleur.

Mazepin a ensuite tenté de repasser Schumacher alors que Sebastian Vettel les a attrapés. Le pilote Aston Martin a été retenu, ce qui a conduit les commissaires à enquêter sur la paire Haas, bien que les deux aient évité une pénalité.

Mazepin a souligné que Schumacher ignorait probablement que Vettel les attrapait tous les deux.

«Pour être juste envers Mick, j’étais très contrarié parce que j’ai été dépassé alors que je n’étais pas censé être dépassé, puis il m’a soutenu dans Vettel. Mais en toute honnêteté envers lui, il ne savait pas que Vettel allait venir. Cela va un peu dans le sens où il ne m’a pas soutenu exprès.

«Mais moi, d’un autre côté, je savais qu’il arrivait et je devais m’écarter. Je suis donc passé à l’intérieur mais avec Mick qui freinait et faisait un écart sur Latifi, il n’y avait nulle part où aller.

« Vous allez toujours avoir des problèmes lorsque sept voitures roulent à 30 km/h et une voiture rapide arrive à 300 km. Mais ça a été 20 minutes très stressantes de ma vie. »

Aujourd’hui n’est pas la première confrontation entre les coéquipiers de Haas, qui ont eu plusieurs quasi-accidents à plusieurs reprises et se sont emmêlés à Silverstone. Interrogé par . pour savoir si sa relation avec Schumacher peut être améliorée, Mazepin a déclaré qu’il continuerait à être lui-même et à suivre les instructions de son équipe.

« Je suis Russe, et la façon dont je pense que nous sommes, c’est que nous sommes très directs et je connais ma place dans l’équipe. J’ai un chef d’équipe et je suis plus qu’heureux de suivre les règles car je pense que c’est très important d’être une équipe, et un jour les règles joueront en votre faveur, un jour les règles joueront contre vous mais au moins c’est cohérent et vous savez où vous en êtes.

“Ce que je n’aime pas avec les gens, c’est quand ils sont insolents et se battent pour la 19e place. Je pense que cela montre juste leur vraie nature et je ne tolère pas cela et je resterai juste moi-même, quel que soit le résultat et j’écouterai mon chef d’équipe, qui est Günther [Steiner] et faire ce qu’on me dit, jusqu’au dernier jour de ma carrière en Formule 1, qui, espérons-le, est très loin.

Radio de l’équipe Mazepin hors Q3

Haines : Rétroaction en ligne d’Ed. Au virage trois, rentrez plus tard au virage trois pour rester plus haut. Mazepin : Je pensais que Mick n’était pas autorisé à me dépasser ? Ce n’est pas bien. Vous avez dit qu’il n’était pas autorisé à dépasser. Haines : Copiez, gardons simplement l’écart avec lui, gardons simplement l’écart dont nous avons besoin à la fin du tour. Bottas derrière est synchronisé. Haines : Faire la queue des voitures à la fin du tour, nous avons encore beaucoup de temps. Haines : Mazepin dépasse Norris et se rapproche de Schumacher après le virage 12.

La première voiture de poussée est Vettel, actuellement six secondes en arrière. Vettel maintenant cinq derrière sur une poussée. Haines: Mazepin plonge à l’intérieur de Schumacher au virage 13 mais ne passe pas.

Rappelez-vous le mode push. Et surveillez Vettel deux derrière. Surveillez le passage de Vettel. Et puis en synchronisation.Mazepin:Pas clair.Haines:D’accord, regarde Perez en premier poussant la voiture maintenant, quatre secondes en arrière.Mazepin:Est-ce qu’il y a une chance de repartir ou c’est ça?Haines:Non, c’est ça. Perez une seconde et demie en arrière. Je pense qu’il s’est retiré.,Mazepin : Ouais mec c’est quoi ce bordel, tu m’as dit que nous sommes la première voitureKomatsu : je te parlerai après, Nikita. Grand Prix des Pays-Bas 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des Pays-Bas 2021

