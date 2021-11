Nikita Mazepin a déclaré qu’il n’avait pas été « expulsé » d’une boîte de nuit au Mexique après qu’une vidéo ait circulé sur les réseaux sociaux le montrant apparemment impliqué dans une dispute avec le personnel dans un lieu.

Le chauffeur de Haas a déclaré avoir parlé au personnel du club après qu’un membre de son équipe n’a pas été autorisé à les rejoindre sur le site et y est resté plusieurs heures.

« La situation de mon côté est très claire et personne n’a été expulsé », a déclaré Mazepin. « J’étais contrarié parce qu’un de mes ingénieurs partait, alors j’ai invité tout le monde de l’équipe à me voir et l’un des membres n’a malheureusement pas été autorisé à entrer.

« Je l’ai éclairci. Cela a pris environ trois, quatre minutes et tout le monde était là et en fait, c’était une très bonne fête. Nous sommes donc restés quelques heures.

Le directeur de l’équipe Mazepin, Guenther Steiner, a déclaré qu’il avait été « mis au courant de cette vidéo » mais qu’il n’en avait pas encore discuté avec son pilote. « Je pense que c’était plus une dispute avec l’un des gars de la sécurité qu’une bagarre », a-t-il déclaré. « Normalement, lorsque nous combattons dans le Tyrol du Sud, cela semble différent », a ajouté Steiner.

« Donc, cela ressemblait plus à une dispute verbale à propos de quelque chose. Je ne lui ai pas encore parlé parce que je ne l’ai pas vu, mais je pense que c’était plutôt comme s’il ne pouvait pas avoir accès quelque part et essayait juste de faire valoir son point de vue.

La conduite de Mazepin a suscité des critiques à plusieurs reprises. Il a été banni d’une course de Formule 3 en 2016 pour avoir frappé son rival Callum Ilott. Après avoir signé pour Haas à la fin de la saison dernière, une vidéo de lui a tâtonné une femme dans une voiture, ce que l’équipe a critiqué.

Steiner a déclaré que les précédents incidents impliquant Mazepin avaient fait de lui un centre d’attention. « C’est comme avant tout, tout ce qu’il a fait, celui qui le fait, c’est immédiatement filmé par quelqu’un », a-t-il déclaré. « Nikita, je pense qu’il a une réputation et c’est même joué je dirais. Ce n’est donc pas plus facile pour lui.

Mazepin et plusieurs autres personnes semblent ne pas porter de masques dans les images, malgré les précautions continues de la F1 pour minimiser l’exposition de son personnel et de ses participants à Covid-19.

Interrogé par . pour savoir si cela était autorisé, Steiner a déclaré: «Je pense que oui. C’est difficile avec le Covid comment il est maintenant de décider ce qui est bien et ce qui ne l’est pas.

« Mais cela va au-delà du sport automobile et de ce dont nous devrions parler ici, à mon avis. Tout le monde a une opinion à ce sujet et y a droit. Je pense qu’à un moment donné, nous devons juste essayer de vivre une vie normale, si les gens sont vaccinés. Et il est vacciné, soit dit en passant.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était juste pour les autres membres du personnel en F1, Steiner a répondu : « Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre, juste ou pas juste, je ne veux pas être juge.

