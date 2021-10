Nikita Mazepin s’est excusé auprès de Lewis Hamilton pour avoir retenu le pilote Mercedes alors qu’il était doublé lors du Grand Prix de Turquie.

La paire a été serrée au 28e tour lorsque Hamilton s’est retiré de la ligne pour faire le tour du Haas à l’approche du virage rapide 11 à droite. Mazepin, à qui on montrait des drapeaux bleus indiquant qu’il devrait laisser passer Hamilton, est resté sur la ligne de course, forçant le pilote Mercedes à reculer.

« Je suis extrêmement désolé pour Lewis », a déclaré Mazepin après la course. Il a expliqué qu’il avait du mal à voir ce qu’il y avait dans ses rétroviseurs dans des conditions humides et qu’il voulait plus d’informations de son équipe à la radio sur les pilotes qui le chevauchaient.

« Je me suis plaint à l’équipe de ne rien voir avec les rétroviseurs », a déclaré Mazepin. « J’ai besoin d’être bien guidés dans mes oreilles pour savoir où se trouvent les autres voitures à cause de tous les embruns, et la Turquie n’est pas exactement le spray le plus propre que nous ayons, donc il vole et sèche.

« Donc je conduisais à l’aveugle et quand vous avez tant de voitures qui vous dépassent, vous ne vous chevauchez en fait pas une mais même deux fois sur un 18 [car] grille, multiplié par deux, et ce n’était qu’un désastre.

« Je suis donc heureux que nous ayons réussi à nous en sortir, mais je vais voir Lewis maintenant et m’excuser auprès de lui. »

L’ingénieur de course habituel de Mazepin, Dominic Haines, était absent de l’événement pour des raisons personnelles. Cependant, son remplaçant Ayao Komatsu a informé le pilote de l’équipe que Hamilton approchait.

Mazepin venait de laisser passer Sergio Perez lorsque Komatsu lui a dit : « Pavillon bleu Hamilton, il est à une seconde de vous. » Mazepin a ensuite contourné le virage 11, retardant Hamilton, et a demandé à son ingénieur l’écart avec la voiture derrière. « Hamilton est juste là », a déclaré Komatsu, alors que la Mercedes passait dans le virage 12.

Hamilton n’était pas le seul pilote à être frustré par Mazepin. Max Verstappen a également été retenu en le chevauchant. « Oh mon dieu, qu’est-ce que ce Haas fait, mon pote ? » s’est-il exclamé sur sa radio à l’ingénieur de course Gianpiere Lambiase. « Regarde ça. »

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a déclaré que la décision de Mazepin était « un peu grossière », mais les commissaires n’ont vu aucune nécessité de prendre des mesures suite à l’incident.

« Nikita est venue me voir juste après la course et m’a dit, en termes simples, que [he had] jet d’eau dans ses miroirs et ainsi de suite. Mais il allait également s’excuser auprès de Lewis parce qu’il ne l’avait tout simplement pas vu là-bas et s’était immédiatement écarté.

« Oui, cela a été examiné, mais il n’y avait rien de plus à partir de ce point. »

Mazepin a été pénalisé lors du week-end du Grand Prix du Portugal pour avoir retenu Perez pendant la course alors qu’il était doublé.

