Mazepin : Extrêmement désolé pour Lewis mais je ne pouvais pas voir

La recrue de Haas Nikita Mazepin continue de ne se faire aucune faveur, cette fois-ci sur la bonne voie, il a presque percuté Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Turquie 2021, mais s’est excusé après la course.

Après avoir été doublé au tour 28 par un Hamilton en charge, le Haas est passé sur la ligne de course malgré les drapeaux bleus au virage 11 juste au moment où la Mercedes était sur le point de dépasser, forçant le champion du monde à reculer avant de dépasser la recrue dans la ligne droite suivante.

Cela semblait être un geste imprudent et dangereux, mais Mazpein s’est excusé après la course à Istanbul Park, affirmant qu’il était aveugle : « Tout d’abord, extrêmement désolé pour Lewis.

« Je me suis plaint à l’équipe que je ne pouvais rien voir avec les rétroviseurs, et j’ai besoin d’être guidé correctement dans mes oreilles pour savoir où se trouvent les autres voitures, à cause des embruns.

« La Turquie n’est pas exactement le spray le plus propre que nous ayons, donc il vole et sèche – alors je conduisais à l’aveugle. Quand vous obtenez autant de voitures qui vous dépassent en fait pas une fois, mais même deux fois, ce n’était qu’un désastre.

« Je suis heureux que nous ayons réussi à nous en sortir, mais je verrai Lewis et je m’excuserai auprès de lui », a promis Mazepin dont les actions sont en perpétuelle baisse depuis son faux pas controversé sur les réseaux sociaux quelques jours après son départ. a confirmé un pilote Haas pour cette année.

Ses manigances avec son coéquipier recrue Mick Schumacher sont bien documentées, l’Allemand accusant Mazepin de « tenter de le tuer » au Grand Prix d’Azerbaïdjan, en juin, suivi d’un quasi-accident entre les deux lors du Grand Prix des Pays-Bas le mois dernier a mené à une humeur maussade dans le garage Haas entre leurs entourages respectifs.