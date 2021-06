Mazepin face au service militaire obligatoire en Russie

Nikita Mazepin devra peut-être faire une pause dans sa carrière en Formule 1, car l’armée russe s’attend à ce qu’il fasse un service militaire obligatoire de 12 mois dans un avenir proche.

Pour le jeune de 22 ans, comme tous les hommes de 18 à 27 ans, un service militaire de 12 mois est obligatoire en Russie, ce qui peut perturber son parcours dans l’élite. Mazepin a également été contraint de courir avec un drapeau neutre grâce aux manigances de dopage de son pays.

La recrue Haas devra participer à des camps d’entraînement réguliers dans le cadre de sa conscription d’un an, ce qui sera une demande difficile pour un pilote engagé dans 23 week-ends de Grand Prix cette année.

Sous la bannière de ‘Ensemble à nouveau. L’économie d’une nouvelle réalité » lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg de la semaine dernière, le patron d’Uralchem ​​et père aux poches profondes de Nikita, Dmitry Mazepin, a déclaré aux délégués : « Nikita a 23 courses, et ils lui disent qu’il doit rejoindre l’armée.

« Ils lui ont dit qu’il devait être présent régulièrement au camp d’entraînement, il n’y aurait pas d’exceptions. Il a une course toutes les deux semaines. Comment fait-il? A qui je pose cette question ?

« Et je ne parle pas seulement de Nikita Mazepin mais de tout le monde, sportifs et professionnels dans la même situation. La question de l’éducation et du sport est pertinente », a cité l’agence de presse TASS, citant Mazepin, actionnaire majoritaire et président d’Uralchem ​​Integrated Chemicals Company, qui s’est exprimé lors du Forum.

Si aucune disposition n’est prise pour accommoder la carrière de Mazepin junior en F1, la dure réalité est qu’il devra peut-être manquer des courses lorsqu’il se présentera pour son service militaire.

Éviter l’« obligation militaire universelle » ou la « responsabilité pour service militaire » est un crime en vertu de la loi russe et est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.

Les exceptions à la conscription sont les médecins et les enseignants ruraux, les hommes qui ont un enfant de moins de trois ans et les étudiants à temps plein diplômés d’une université civile et ayant suivi une éducation militaire comme matière. Mazepin ne coche aucune de ces cases.

Reste à voir comment cela se déroulera. L’argent parle dans la plupart des cas, tout comme l’influence, mais traiter avec l’armée peut ne pas être un jeu d’enfant pour le camp Mazepin qui a payé généreusement pour avoir le jeune Nikita sur la grille de F1.

Un licenciement forcé pour accommoder l’armée russe est une clé dans les travaux dont l’équipe Haas assiégée n’a pas besoin et un autre obstacle dont Nikita tant décrié n’a guère besoin alors qu’il essaie de construire sa carrière et sa réputation sous les projecteurs de la F1.