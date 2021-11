La relation de travail entre les pilotes du Haas F1 Team, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, est revenue au premier plan après le redémarrage de la Q1 au Grand Prix de Mexico.

Avec Mazepin entrant en piste derrière son coéquipier Schumacher, Mazepin a demandé à l’ingénieur de course Dominic Haines de dépasser Schumacher en piste.

« D’accord, je dois dépasser Mick, car il va trop lentement. » Mazepin a commenté à la radio. « Négatif. Restez derrière, restez derrière, s’il vous plaît », a déclaré Haines en réponse – à quoi Mazepin a répondu: « Est-ce que vous riez ? »

L’ingénieur de course en chef Ayao Komatsu est intervenu : « Je ne rigole pas, Nikita », a-t-il déclaré à Mazepin. « Si vous voulez faire un espace maintenant, faites un espace maintenant. »

Les pilotes et le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, ont été interrogés sur l’incident après les qualifications.

« De notre côté, tout s’est passé comme d’habitude et comme prévu », a déclaré Schumacher. « Évidemment, les Williams étaient là, mais elles faisaient un tour plus rapide que prévu. Nous venons de faire notre tour de piste normal, vraiment.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait la frustration de Mazepin, Schumacher a déclaré: «Je pense que l’équipe a défini des instructions claires et je pense que ces instructions ont été retenues des deux côtés, de mon côté.

« Je pense donc qu’il n’y a aucune raison réelle d’être contrarié de quelque manière que ce soit. »

Le couple avait été impliqué dans un incident similaire deux semaines plus tôt lors des qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

« C’est un peu un sujet en cours », a déclaré Mazepin. « La dernière fois que nous avons eu cela, c’était à Zandvoort, où il a été dit qu’il y avait une circonstance qui pourrait annuler la règle, que l’autre côté de l’équipe a décidé d’utiliser à ce moment-là. Et à ce moment-là, j’ai senti que ça foutait en l’air mes qualifications.

« Donc j’avais l’impression qu’aujourd’hui, dans une affaire précipitée comme c’était le cas, un de mes coéquipiers avait un espace libre devant et n’allait pas aussi vite qu’il aurait pu, alors j’ai pensé que c’était peut-être ce dont il avait besoin pour les pneus. .

« J’avais besoin d’aller plus vite pour rentrer mes pneus et j’ai essayé de prendre l’avance mais j’ai obtenu un ‘non’. Je respecte les ordres que l’équipe me donne et je suis resté, donc ce n’est pas grave, il semble juste que les règles soient différentes d’un côté de l’équipe.

Steiner a déclaré que Mazepin s’était retrouvé dans une meilleure position pour commencer son tour. « Il n’y avait pas de trafic sur son tour et ses pneus étaient de toute façon revenus à température », a-t-il expliqué.

« Alors je pense qu’à la fin, il a posé la question, mais ils ne voient pas ce qu’il y a devant, parce qu’il peut peut-être dépasser Mick et puis il est à nouveau coincé, tu sais ? Alors pourquoi le ferions-nous ?

« Parce que le risque est toujours qu’ils fassent à nouveau la course entre eux, comme nous l’avions fait à Zandvoort. Nous l’avons donc arrêté avant qu’il ne passe à celui-là.

Schumacher et Mazepin partiront respectivement 14e et 15e de la course de dimanche. C’est la 16e fois que Schumacher surpasse Mazepin cette saison alors que les deux pilotes ont établi des temps au tour représentatifs.

