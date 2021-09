Mazepin ne “tolèrera” pas cela de Schumacher “effronté”

in

Nikita Mazepin a doublé ses critiques à l’encontre de Mick Schumacher, affirmant qu’il ne « tolérera » pas le comportement de son coéquipier Haas.

Tout au long de cette saison, il y a eu des rumeurs dans le paddock selon lesquelles Mazepin et Schumacher ne s’entendaient pas bien.

Cela s’est révélé au Grand Prix des Pays-Bas samedi lorsque Mazepin a fustigé son coéquipier pour l’avoir dépassé lors des qualifications, ruinant son tour ainsi que celui de Sebastian Vettel.

Mais alors que les commissaires sportifs ont blanchi les deux pilotes de tout acte répréhensible en qualifications, en partie grâce à Vettel qui les a défendus, Mazepin est toujours furieux contre son coéquipier.

Il a déclaré à F1-Insider : « Je n’aime pas les gens qui sont effrontés et qui montrent leur vraie nature dans la bataille pour la 19e place.

“Tant que je piloterai en Formule 1, je ne tolérerai pas cela.

« Quand je l’ai dépassé à Imola en qualifications, il a hurlé que ce n’était pas possible. Après cela, il a été précisé que nous allions conserver les postes.

“Néanmoins, il m’a déjà dépassé à Spielberg et maintenant encore.”

Et ce n’est pas seulement son coéquipier qui a gagné sa colère, le pilote russe n’est pas non plus impressionné par la gestion de la situation par Haas.

Il a ajouté : « Nous devons trouver des règles auxquelles tout le monde adhère – non seulement si nous le voulons, mais parce que nous le devons. »

« Quand j’ai vu qu’il voulait me dépasser, j’ai demandé à la radio de quoi il s’agissait. La réponse : nous en reparlerons plus tard. Je ne savais pas que l’équipe lui avait donné le feu vert.

Vettel (P17) a tenté d’obtenir un autre tour lancé à la fin de la Q1 mais a heurté le trafic avec non pas une mais deux voitures Haas #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/y8EQh7O607 – Formule 1 (@F1) 4 septembre 2021

Le patron de l’équipe, Guenther Steiner, fait maintenant face à la tâche peu enviable de remettre ses recrues Haas dans le rang.

Lui, au moins avec les médias, dépeint un front neutre

“Il n’y a pas de bien ou de mal”, a-t-il déclaré. « Tout le monde veut prouver qu’il est meilleur que l’autre. C’est parce que les deux sont des recrues.

« Cela n’apparaît pas de cette façon avec les conducteurs expérimentés. Nous devons y travailler et élever le combat à un niveau acceptable.

« Il n’y a pas de solution magique. Le mécontentement vient du fait qu’on ne se bat qu’en bout de terrain.

« Je ne travaille pas dans l’intérêt d’un sponsor ou d’un partenaire, mais dans l’intérêt de l’équipe. Et le but est toujours d’être juste et de tirer le meilleur parti de la voiture.