Mazepin: Plus comme Mick a besoin de sa famille pour le protéger

De toute évidence, la conversation pré-Monza de Guenther Steiner avec ses recrues n’a pas porté ses fruits, Nikita Mazepin s’attaquant au besoin de «protection» de Mick Schumacher.

Il est juste de dire que tout ne va pas bien à Haas avec Mazepin et Schumacher se cognant la tête alors qu’ils se battent pour la 19e place.

Compte tenu du manque de compétitivité du Haas VF-21, les coéquipiers ont passé la plupart des week-ends de course à se battre entre eux, et lentement mais sûrement, la tension – et probablement la frustration – est montée.

Il a atteint son paroxysme au Grand Prix des Pays-Bas lorsque Mazepin a frappé Schumacher pour ne pas avoir tenté de le dépasser en qualifications.

Affirmant qu’il n’aime pas les gens effrontés, il a ajouté : “Tant que je piloterai en Formule 1, je ne tolérerai pas ça.”

Le jour de la course, c’est Schumacher qui a été contrarié par les pitreries du premier tour de son coéquipier, l’accusant de l’avoir poussé “au mur, et me pousse essentiellement à aller dans la voie des stands”.

Alors que le patron de l’équipe Steiner tentait d’apaiser les troubles croissants, l’oncle de Schumacher – l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher – a partagé ses réflexions sur la question, et sans surprise, ils n’étaient pas en faveur de Mazepin.

“On a l’impression que Steiner a tendance à protéger Mazepin”, a écrit Schumacher dans sa chronique pour Sky.

“Je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais c’est peut-être parce que son père investit beaucoup d’argent [into Haas] ou même possède déjà des actions. Laisser tomber Nikita au cours de la saison en cours n’est cependant pas une option, car Mazepin apporte beaucoup d’argent à l’équipe.

« À mon avis, les intérêts financiers peuvent être la seule raison pour laquelle le patron de l’équipe continue de se mettre devant Nikita. Si vous regardez les performances du Russe, cela ne peut pas être une raison par rapport à Mick. De plus, l’effet de sympathie et de marketing est meilleur avec Mick.

« A Monza, j’espère qu’il n’y aura plus de problèmes entre les deux. Mais si tout se passe normalement, même au début, Nikita ne sera pas près de Mick de toute façon.

Raconté des commentaires de Schumacher, Ralf, Mazepin a déclaré qu’il avait l’impression qu’un cas de Mick Schumacher avait davantage besoin de la protection de sa famille.

Il a déclaré, cité par GPFans : « Il y a une phrase très intéressante concernant les opinions en anglais à propos de cela.

«Pour moi, je respecte évidemment les opinions parce que tout le monde en a, mais il semble qu’il protège évidemment sa famille.

« Que puis-je dire ? Si sa famille a besoin de protection en Formule 1, je suis plus qu’heureux d’écouter ces choses. »

