Mazepin, positif au covid-19, ne courra pas à Abu Dhabi

Nikita Mazepin rate le dernier tour de la Coupe du monde Formule 1, le GP d’Abou Dhabi, après avoir été testé positif au COVID-19. Haas F1 Team l’a communiqué ce matin via son compte Twitter officiel et le pilote lui-même l’a également fait via le sien.

Salut à tous! Désolé d’annoncer que j’ai eu un test Covid positif. Je me sens parfaitement bien mais je ne pourrai pas courir aujourd’hui. Je souhaite à tous mes collègues pilotes une fin de saison fantastique et je remercie tout le monde pour leur soutien. ️ – Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) 12 décembre 2021

Le pilote russe, qui allait s’élancer dernier sur la grille de départ du circuit de Yas Marina, ne peut pas être remplacé par un autre coureur, puisque, selon l’article 31.1 du Règlement Sportif FIA ​​F1, qui n’a pas participé à au moins une séance d’essais ne peut pas participer à un Grand Prix (Les séances de formation ont eu lieu ce vendredi 10 décembre et samedi 11 décembre).

Il n’y aura pas de pilote de remplacement conformément à l’article 31.1 du Règlement Sportif de Formule 1 de la FIA 2021, qui interdit le départ de la course à tout pilote n’ayant pas participé à au moins une séance d’essais. – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 12 décembre 2021

Le GP d’Abu Dhabi est clé : Max Verstappen et Lewis Hamilton disputent le championnat du monde de F1 ce dimanche à Yas Marina. Les deux sont à égalité de points (369,5) mais c’est le pilote Red Bull qui mène le classement pour avoir une victoire de plus que le septuple champion du monde (9 contre 8).

Le Néerlandais partira de la pole et la Mercedes de la deuxième position sur la grille. La course débutera à 14h00 avec un total de 58 tours et un parcours de 306,1 kilomètres.