Mazepin rejette l’affirmation de Giovinazzi selon laquelle il a “détruit” leurs deux tours en Q1 · .

Antonio Giovinazzi a accusé Nikita Mazepin d’avoir ruiné leurs deux tours à la fin de la Q1, les deux pilotes n’ayant pas réussi à atteindre la deuxième étape des qualifications à Imola.

Cependant, le pilote Haas a insisté sur le fait qu’il essayait de respecter un accord entre les pilotes pour ne pas compromettre les tours des uns et des autres à la fin des qualifications.

Giovinazzi a été dépassé par Mazepin dans la course vers le premier virage alors qu’ils entamaient leurs derniers tours en Q1, ce qui a coûté du temps au pilote de l’Alfa Romeo. Il a déclaré que Mazepin n’avait pas respecté un accord entre les conducteurs.

«Nous avons une sorte d’accord, chaque pilote, qu’il faut laisser un espace pour démarrer un tour et ce n’était pas la bonne voie à suivre. Il était juste derrière moi et à côté de moi sur la ligne droite principale.

«Je pense donc qu’il a détruit ses genoux et qu’il a détruit mes genoux. Je ne sais pas pourquoi il fait comme ça, mais c’est son histoire.

Il y avait une file d’attente pour quitter les stands à la fin de Q1Sans le délai, Giovinazzi pense qu’il aurait pu sortir de Q1. «Nous étions 14e avant ce moment et je n’ai pas fait mon dernier tour», a-t-il déclaré. «Nous pourrions donc certainement avoir la possibilité d’aller au deuxième trimestre.»

Mazepin a nié que sa passe sur Giovinazzi ait compromis son tour, et a déclaré qu’il avait respecté l’accord entre les pilotes, qu’il était également accusé d’avoir rompu à Bahreïn.

«Vous sortez des stands et j’ai laissé un écart assez important, en allant lentement dans la voie des stands, pour m’assurer que lorsque les gens reculent aux virages 17 et 18, j’ai ma place», a-t-il expliqué. «J’ai appris tout le freinage et le réchauffement nécessaires des pneus pour les virages 14 et 15.

«Puis, lorsque je suis arrivé dans la ligne droite pour le virage 17, j’ai vu cinq ou six voitures rouler très lentement. La première voiture en tête était l’une des voitures Mercedes et je pense qu’il allait très lentement. Je ne sais pas pourquoi, c’est potentiellement ce dont il avait besoin pour ses pneus.

«J’étais évidemment dans la file d’attente, en respectant l’accord des pilotes, et quand j’ai eu 17 ans, mon ingénieur m’a dit qu’il restait 10 secondes à faire, il fallait commencer à pousser maintenant.

«Ricciardo et Russell sont arrivés sur le dos de moi, parce qu’ils voulaient y aller, alors j’ai commencé à accélérer, Antonio l’a vu, a également accéléré, puis j’étais très proche de lui dans la ligne droite principale et ma seule option était d’aller de l’avant. . »

La raison pour laquelle il y avait une précipitation pour effectuer des tours à la fin de Q1 était un crash pour Yuki Tsunoda d’AlphaTauri qui avait conduit à la session en drapeau rouge alors que beaucoup n’avaient pas encore publié de temps.

