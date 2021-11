MBA étranger : grand bond des candidatures en provenance d’Inde

Il s’agit d’une conclusion clé de l’enquête sur les tendances en matière d’applications 2021 réalisée par le Graduate Management Admission Council (GMAC), l’association mondiale des principales écoles supérieures de deuxième cycle.

En 2021, le volume de candidatures pour les programmes d’études supérieures des écoles de commerce a augmenté de 0,4% par rapport à l’année précédente, soutenant la demande élevée depuis le début de la pandémie mondiale en 2020, lorsque les écoles de commerce du monde entier ont vu un volume de candidatures inhabituellement élevé en raison de l’incertitude économique. Il s’agit d’une conclusion clé de l’enquête sur les tendances en matière d’applications 2021 réalisée par le Graduate Management Admission Council (GMAC), l’association mondiale des principales écoles supérieures de deuxième cycle.

« Les candidats ont cherché des options de carrière alternatives pendant la récession induite par Covid-19 et les écoles B ont introduit des politiques d’admission plus flexibles, entraînant une augmentation des volumes de candidatures l’année dernière », a déclaré Sangeet Chowfla, président et chef de la direction de GMAC. « La question était de savoir s’il s’agissait d’un événement éphémère causé par la pandémie ou du début d’une nouvelle hausse des candidatures. Dans ce contexte, le cycle de candidature de 2021 indique que la demande croissante d’études supérieures en commerce n’est pas une mode passagère, mais qu’elle perdure au-delà de 2020. »

Autres découvertes

La majorité des programmes de MBA ont connu une augmentation du nombre de candidatures en provenance d’Inde : avec la facilité de traitement des candidatures et les restrictions de verrouillage, la majorité des programmes de MBA ont signalé une augmentation exponentielle du volume de candidatures en provenance d’Inde. Des politiques de visa amicales, un visa de travail de deux ans, l’augmentation des restrictions de verrouillage ainsi qu’une nouvelle perception des États-Unis sous Joe Biden sont cités comme les principales raisons de cette augmentation.

Les candidats internationaux rebondissent dans les écoles B les mieux classées: après des années de politiques d’immigration peu accueillantes dans certaines parties du monde et des mois de restrictions de voyage mondiales en raison de Covid-19, la demande refoulée des étudiants internationaux pour les écoles B diplômées était évidente dans ce les données de l’année.

« L’apprentissage à l’école B est expérientiel et repose fortement sur les interactions, les discussions et les réseaux de cohortes et d’anciens élèves. C’est impossible sans une diversité de perspectives et d’expériences », a déclaré Katy Montgomery, doyenne associée des programmes menant à un diplôme à l’INSEAD et membre du conseil d’administration de GMAC. « Alors que la mobilité étudiante revient progressivement, la diversité qu’elle apporte dans une salle de classe ne fera que profiter et enrichir la vie sur le campus. »

De plus en plus de programmes de MBA font état d’une croissance des candidatures féminines : les programmes de MBA à temps plein ont continué de gagner du terrain en 2021. La moitié des programmes de MBA à temps plein d’un an (52 %) et de deux ans (56 %) ont signalé une augmentation des candidatures en 2021. Au contraire, les programmes de MBA professionnels tels que le MBA à temps partiel, le MBA pour cadres et le MBA en ligne, axés sur les besoins des professionnels en activité, ont vu leur part dans ceux qui ont signalé une croissance des candidatures au plus bas depuis 2017.

Les données de candidature de cette année indiquent également que, dans le monde, les candidates sortant de l’ombre de la pandémie se sont recentrées sur leurs ambitions de carrière, avec trois programmes de MBA à temps plein sur deux ans sur cinq (60%) signalant une augmentation des candidatures de candidates par rapport à deux programmes sur cinq (43 %) faisant état d’une croissance des candidats masculins. En comparaison, une part beaucoup plus faible des programmes de MBA en ligne (42 %) ont signalé une croissance des candidatures de candidates, indiquant la préférence des femmes pour revenir à l’apprentissage en personne à temps plein.

