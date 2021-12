« Mbappé a besoin d’un club plus structuré, comme le Real Madrid »

01/12/2021 à 12:23 CET

.

suédois Zlatan Ibrahimovic, attaquant milanais et ancien joueur du Paris Saint Germain, entre autres, a assuré ce mercredi que les Français Kylian Mbappé, star du PSG, a besoin d’un club plus structuré que le Parisien et a pris le Real Madrid en exemple.

« Mbappé il a besoin d’un environnement avec une structure plus solide, comme celui du Real Madrid. Mais ensuite j’ai dit au président du PSG de ne pas le vendre », a-t-il déclaré. Ibrahimovic dans une interview avec le journal italien « Corriere della Sera ».Ibrahimovic Il a évoqué la situation de Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain et qui a déjà demandé à son club de le transférer au Real Madrid cet été, sans que les deux clubs puissent conclure un accord.

Dans l’interview, l’attaquant suédois est également revenu pour analyser sa relation problématique avec l’entraîneur espagnol Pep Guardiola, un homme qui, selon lui, n’aime pas les « joueurs de caractère ».

« Guardiola ne m’a jamais compris. Il voulait programmer tout ce que j’avais à faire. Il voulait faire des pièces d’instinct, mais ensuite il a réfléchi à ce qu’il voulait et a changé. De cette façon, je réfléchissais trop », a-t-il déclaré. Ibrahimovic.

« À Guardiola ils n’aiment pas les joueurs de caractère. J’étais devenu un problème et comme il ne pouvait pas le résoudre, je l’ai résolu en partant », a-t-il ajouté.

Ibrahimovic joué avec Guardiola à Barcelone au cours de l’année universitaire 2009-2010 et est parti pour Milan l’année suivante, après avoir marqué 16 buts en championnat.

Il a partagé le vestiaire avec l’Argentin Lionel Messi, un joueur qui « vit pour le football » et avec qui il entretenait une « relation professionnelle ».

« Mais le Ballon d’Or cette année il l’a mérité (le Pôle) Robert Lewandowski« , a-t-il assuré.

Il a dit qu’il préférait Messi en portugais Cristiano Ronaldo parce qu’il était un partenaire de l’Argentin, même s’il a souligné qu’à son avis, le plus grand de tous les temps est le Brésilien Ronaldo Nazario.

Il a également exprimé son profond respect pour le « mythe » argentin Diego Armando Maradona et il a avoué qu’il était sur le point de signer pour Naples après avoir quitté le Los Angeles Galaxy.

« Il était fatigué d’être en Amérique. Il pensait arrêter le football, mais (son manager) Mino Raiola Il a dit ‘tu es fou, tu dois retourner en Italie’. Nous avions conclu l’accord avec Naples, mais le président a renvoyé l’entraîneur (Carlo) Ancelotti et j’ai changé d’avis », se souvient-il.

Il a ensuite signé pour Milan : « J’ai demandé mon non quelle équipe était dans la situation la plus difficile. Je voulais changer complètement la dynamique d’un club. Il m’a dit que Milan venait de perdre 0-5 contre l’Atalanta et à ce moment-là j’ai décidé que je signerais pour Milan. »

Dans le long entretien, Ibrahimovic habló de su origen humilde en Malmoe, recordó que era « muy tímido con las chicas » y que un día llegó a robar ropa en una tienda porque sus « amigos llevaban buenas prendas » y él solo tenía « el chándal y las medias » de su équipe.