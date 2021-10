Mbappé a marqué hors-jeu ! Pour cette raison, l’arbitre a donné le but

10/10/2021

Le à 23:01 CEST

Surréaliste ce qui s’est passé à San Siro. Mbappé a marqué en battant Unai Simón après un superbe ballon dans l’espace de Theo Hernández. Jusqu’ici, tout va bien. Ce qui n’est pas compris, c’est ce qui est arrivé ensuite. Le Français est parti d’une position plus que douteuse que l’on pouvait déjà voir en direct, le VAR a donc dû intervenir.

Tout le monde a compris que ce qui se passait en revue était de savoir si Mbappé était finalement hors-jeu ou pas, mais ce n’était pas comme ça et le but est finalement monté au tableau d’affichage. Pourquoi n’a-t-il pas été annulé ? L’explication de l’arbitre à Busquets et au reste des joueurs était claire : Quand Eric Garcia a touché le ballon pour tenter de couper la passe à Mbappé, le défenseur central a permis l’action. Dans ce cas, peu importait que le Gaulois soit hors-jeu ou non.

Une explication claire et simple, mais cela ne veut pas dire qu’elle est moins controversée. Les joueurs de l’Espagne n’y ont pas cru, et moins qu’ils ne le feront lorsqu’ils passeront en revue l’action sereinement après le match. Décision plus que discutable qui a fini par être décisive. Le but signifiait 1-2 pour la France et décidait définitivement de l’avenir de la finale. Les Gaulois, champions. Avec polémique, oui.