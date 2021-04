“Mbappé a subi un coup dur et sera prêt pour mercredi”

24/04/2021

Activé à 20:22 CEST

.

L’entraîneur du Paris Saint Germain, l’Argentin Mauricio Pochettino, a été montré optimiste sur la situation de son attaquant Kylian Mbappé, qui a dû être remplacé trois minutes avant la fin du match contre Metz après avoir subi un affrontement avec Habib Maiga.

“Kylian a pris un coup dans la zone des quadriceps. Je pense que tout va bien et que ce sera prêt d’ici mercredi. Nous avons regardé à nouveau l’action et avons vu que c’était un succès. Nous ne sommes pas inquiets », a déclaré le sélectionneur sur Canal Plus France après la victoire contre Metz (1-2) qui place le champion à la tête provisoire de la Ligue 1.

Mbappé, qui a marqué deux des trois buts de son équipe et porte le nombre de buts marqués jusqu’à présent dans la ligue à vingt-cinq, a eu une altercation avec la Maiga lors de la dernière étape du match. Il est resté au sol puis a essayé de revenir au jeu mais n’a pas pu. Il est allé aux vestiaires en boitant et avec des gestes de douleur. Il a été remplacé par l’Allemand Julian Draxler.

Pochettino a souligné la victoire sur Metz, qui a tiré sur le Paris Saint Germain en haut du classement avec deux points d’avance sur Lille, en visite dimanche à Lyon.

“Nous avons bien contrôlé le jeu. L’équipe a bien joué même si c’était dommage le but que nous avons concédé en début de seconde période. L’équipe a joué à un bon niveau et il méritait la victoire », a déclaré l’entraîneur argentin.

“Il est très important de se battre pour gagner la Ligue. Le moment est venu pour la Ligue des champions. Nous sommes prêts à affronter Manchester City “a ajouté Pochettino