Mbappé aurait pu signer pour Leipzig

11/03/2021 à 17:33 CET

Kylian Mbappé, joueur actuel du PSG, le contrat se termine cet été et Toutes les grandes équipes européennes ont les yeux rivés sur le jeune attaquant français, notamment le Real Madrid.

Mais l’histoire avec Mbappé aurait pu être très différente s’il avait signé pour lui RB Leipzig en 2015. A cette époque, le Français avait 16 ans et il n’avait pas encore fait ses débuts à Monaco.

En avant-première du match des Champions entre le PSG et Leipzig, une nouvelle histoire sur Mbappé a vu le jour. La star française est aujourd’hui l’une des grandes figures du football mondial, mais en 2015 peu imaginaient qu’il irait aussi loin.

Mbappé en a fini avec Leipzig

Cependant, Ralf Rangnick, à l’époque directeur sportif de Leipzig, il a envisagé d’intégrer Mbappé dans l’équipe allemande, venu en France rendre visite à la famille de Mbappé : « L’affaire était presque terminée. »

Avec l’affaire presque conclue, la seule chose qui empêchait le transfert de se concrétiser était l’entraîneur: « Le seul souci, c’est qu’on cherchait un coach. Wilfrid, son père, m’a dit que si je devais devenir moi-même entraîneur, il me confierait son fils les yeux fermés. Mais il ne pouvait pas lui faire cette promesse pour le moment. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était déjà inscrit à Monaco depuis. »

Ainsi, ayant pris la décision de diriger le banc de Leipzig auparavant, Ralf Rangnick aurait pu avoir l’une des plus grandes stars du football européen dans ses rangs, quelque chose qui aurait sûrement complètement changé la carrière de Mbappé.