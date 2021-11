Mbappé, buteur historique avec la France

14/11/2021 à 16h57 CET

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a inscrit quatre buts avec la France lors de la victoire (8-0) sur le Kazakhstan qui laisse aux hommes de Didier Deschamps le billet pour la Coupe du monde Qatar 2022 en poche. L’équipe de France, avec la Belgique, a certifié le laissez-passer samedi et est, sans aucun doute, l’un des grands favoris pour le titre en tant qu’actuel champion du monde.

Le Français, qui est entré dans son dernière année de contrat avec le PSG et pourrait aller au marché d’été prochain du Real Madrid, c’est devenu le premier joueur à marquer quatre buts ou plus depuis Just Fontaine en juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest. Il a marqué les trois premiers buts du match et a clôturé le match un autre plus près de la fin.

4 – Kylian Mbappé est le premier joueur à inscrire quatre buts ou plus dans le même match pour la France depuis Just Fontaine en juin 1958 contre la RFA (quatre également). Tireur d’élite. #FRAKAZ pic.twitter.com/G1ijo4C9pf – OptaJose (@OptaJose) 13 novembre 2021

L’ancien de l’AS Monaco est l’un des joueurs les plus importants pour Didier Deschamps et forme un trident de luxe avec Antoine Griezmann (1) et Karim Benzema (2), qui a également vu la porte face à l’équipe du Kazakhstan.. Jusqu’à présent, il compte 23 buts en 52 sélections et n’est qu’à cinq autres buts d’entrer dans le top 10 des buteurs de tous les temps avec la France.

La France, qualifiée pour la Coupe du monde Qatar 2022

Les hommes de Didier Deschamps se sont dévoilés avec une belle prestation face au fond du groupe D et ont confirmé leur présence lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. Avec 15 points et un jour à jouer, les Gaulois se sont qualifiés leaders du groupe devant la Finlande, l’Ukraine (les deux équipes qui joueront pour les barrages), la Bosnie et le Kazakhstan.

Les Gaulois, en effet, sont l’un des grands favoris pour le titre avec le Brésil de Tite. En tant qu’actuel champion du monde et de l’UEFA Nations League, l’équipe bleue défendra la couronne avec l’une des formations les plus puissantes de la scène internationale : des joueurs comme Benzema, Griezmann, Mbappé, Pogba, Kanté ou Upamecano maintiennent le plafond compétitif.