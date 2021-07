Mbappé, couverture de FIFA 22 déguisé en PSG

in

09/07/2021 à 18h45 CEST

Comme d’habitude chaque année, la FIFA a présenté ce qui sera la couverture du nouveau jeu vidéo FIFA 22, avec à nouveau Kylian Mbappé comme protagoniste principal. Le Français, dont l’avenir reste chaque jour inconnu, sera à nouveau le visage de la FIFA. Et il portera, pour l’instant, les couleurs du PSG.

C’est ainsi qu’il apparaît sur la couverture et dans la bande-annonce, où, en fait, on peut le voir jouer un match contre le Real Madrid, un club qui le veut cet été et le suivant, une fois qu’il sera libre de contrat. Il y a ceux qui soulignent que le fait qu’il apparaisse sous les couleurs du PSG est synonyme du fait qu’il sera un joueur parisien la saison prochaine.

Pourtant, ce n’est pas tout à fait vrai. Et c’est que quelque chose de similaire s’est produit avec Cristiano Ronaldo. La FIFA a présenté son jeu aux couleurs du Real Madrid et a ensuite dû les changer lorsque son transfert à la Juventus de Turin a été confirmé. On verra ce qui se passe avec Mbappé.