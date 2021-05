Mbappé, dans la pré-liste française pour les Jeux Olympiques

10/05/2021 à 22:35 CEST

Le nom de Kylian Mbappé apparaît dans la liste de l’entraîneur Sylvain Ripoll pour défendre la France dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020, le même été où l’Eurocup est disputée par différents pays d’Europe.

La liste, en revanche, selon l’Équipe, contient 85 noms et n’est pas définitif puisque le besoin pré-convoqué de passer par une nouvelle étape pour faire partie de la Expédition olympique de 18 footballeurs qui sera communiqué en juillet prochain au Comité International Olympique.

Mbappé n’a jamais caché son désir de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, mais cela semble peu probable coïncidant avec l’Eurocup, bien que le tournoi commence onze jours après la finale à Wembley, et en dehors des fenêtres de la FIFA. Le champion du monde est une pièce très importante pour Didier Deschamps, et Le PSG a déjà communiqué son refus de laisser jouer Kylian pour les Jeux qui n’ont pas lieu aux dates de la FIFA et pour lesquels les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs.

Mbappé, à 22 ans, ne fait pas partie des trois joueurs de plus de 23 ans que l’équipe nationale peut convoquer pour les Jeux, et dans ce cas, il y a aussi des noms pertinents tels que André-Pierre Gignac, Joueur Tigren UANL, ou Colin Dagba, un autre joueur du PSG.

Kylian, en pleine discussion avec le PSG sur son renouvellement, pourrait également discuter de sa participation aux Jeux. Ripoll a fait le premier pas en mettant son nom sur la pré-liste.