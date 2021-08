Mbappe demande au PSG d’examiner l’offre du Real Madrid – rapport

in

L’attaquant français Kylian Mbappe a demandé au Paris Saint-Germain d’examiner l’offre de 170 + 10 millions d’euros du Real Madrid pour sa signature, selon un rapport publié sur AS. Le club français avait rejeté cette offre, selon un reportage sur MARCA.

Los Blancos n’ont pas renoncé à la possibilité de signer Mbappe cet été même si le PSG hésite à le laisser partir. Cependant, il semblerait que les chances de Madrid de faire atterrir l’attaquant avant la date limite soient plus faibles qu’elles ne l’étaient il y a quelques jours, lorsqu’un accord semblait plus probable.

Le président Florentino Perez négocie actuellement directement avec l’émir du Qatar et le propriétaire du PSG Tamim bin Hamad Al Zani, donc le directeur sportif Leonardo et le président du PSG Nasser Al-Khelaifi ne prendront pas la décision finale de savoir si le club acceptera ou non de vendre Mbappe cet été.

Mbappe est arrivé à Clairefontaine ce lundi, où il a rejoint le reste de l’équipe de France pour cette pause FIFA. Là-bas, il attendra de voir si les deux clubs peuvent enfin s’entendre avant l’échéance.