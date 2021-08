Mbappe demandera son transfert au Real Madrid lors d’une réunion avec le président du PSG – rapport

in

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe demandera un transfert au Real Madrid lors d’une rencontre privée avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, selon Josep Pedrerol d’El Chiringuito. Il n’est pas clair si le joueur révélera publiquement sa décision à la presse comme l’a rapporté la Gazzetta Dello Sport la semaine dernière, mais Mbappe est sur le point de dire à Al-Khelaifi non seulement qu’il ne va pas signer de prolongation mais aussi qu’il veut quitter cela l’été et non en 2022 en tant qu’agent libre.

Ce que le PSG fera après cette rencontre entre le président et l’attaquant reste à voir, étant donné qu’ils n’ont tout simplement pas besoin d’argent. D’autres clubs du football européen profiteraient de la situation et vendraient le joueur tant qu’ils le pourraient, mais le PSG a l’opportunité d’attirer l’attention du monde avec une ligne offensive Messi-Neymar-Mbappe, donc ils pourraient très bien attendre un an puis laisser Mbappe part en tant qu’agent libre.

Cependant, il est également clair que garder un joueur contre son gré n’est le scénario idéal pour aucun club. Si le PSG ne vend pas Mbappe cet été, sera-t-il aussi engagé que ses nouveaux coéquipiers ou tentera-t-il d’éviter les blessures pour que son prochain contrat avec Madrid ne soit pas en danger ?

Dans tous les cas, il ne reste que deux semaines avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’été, donc cette saga de transfert devrait se terminer bientôt, quoi qu’il arrive.