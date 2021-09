Mbappé, des doutes face à Lyon

16/09/2021

Le à 17:51 CEST

La première du ‘MNM’ a duré 51 minutes. Ce qu’il a fallu à Mbappé pour demander le changement lors du premier match de la phase de poules de la Ligue des champions face à Bruges. Le Français était le meilleur du trident offensif qu’il partage avec Messi et Neymar. Il a fait ce qu’il voulait dans l’action du premier but qui s’est terminé par un centre et le tir ultérieur d’Ander Herrera.

Kylian souffrait déjà d’inconfort aux deux chevilles, comme l’a déclaré Mauricio Pochettino lors de la conférence de presse d’après-match, et s’est à nouveau foulé le droit pendant le match. La douleur l’a empêché de continuer et six minutes après le début de la seconde mi-temps, il a dû quitter le terrain. Mauro Icardi est entré et ils ne savaient pas non plus comment gagner.

Temps bas

S’il s’agit d’une entorse à la cheville, visez une entorse. Une simple prédiction car le PSG garde secrète la condition physique de sa star. Si tout est dans une entorse, il ne semble pas que le temps libre soit grave.

Ce qui semble être sa défaite plus que possible pour ce week-end dans l’un des matchs les plus compliqués de la saison en Ligue 1. Le PSG accueille un Olympique Lyonnais qui commence à prendre son envol après un mauvais départ. Et dans deux semaines, Manchester City de Guardiola viendra.