Mbappe dit à ses coéquipiers du PSG qu’il restera cette saison, rejoindrait le Real Madrid en 2022 -rapport

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a déclaré à ses coéquipiers du club français qu’il allait y rester cet été, selon un rapport de Cadena SER. Même le directeur sportif du PSG, Leonardo, avait annoncé la nouvelle au vestiaire, selon cette même information. Le rapport de Cadena SER ajoute que Mbappe veut toujours rejoindre le Real Madrid lorsqu’il deviendra agent libre l’été prochain.

Beaucoup de choses ont été dites et rapportées sur Mbappe ces dernières semaines. S’il semble clair que l’attaquant ne va pas signer de prolongation de contrat avec le PSG et aussi qu’il aimerait rejoindre le Real Madrid dès que possible, le PSG refuse tout simplement de vendre le joueur. Mbappe ne va pas forcer sa sortie de son club de ville natale, ce qui signifie que tant que le PSG voudra le garder pour cette saison en cours, Madrid et le joueur devront attendre un an.

Beaucoup de choses peuvent arriver au cours d’une saison, cependant, alors que les fans de Madrid pourraient être optimistes quant à la perspective de signer Mbappe en tant qu’agent libre, d’autres scénarios devraient également être envisagés. Mbappe pourrait-il être convaincu de signer une prolongation si la nouvelle équipe du PSG s’avère aussi compétitive que prévu ? D’autres grands clubs pourraient-ils offrir à Mbappe une meilleure offre que celle de Madrid? Si Los Blancos luttent cette saison, Mbappe voudra-t-il signer pour eux ? Pourrait-il subir une blessure importante pour le PSG cette saison ?

Comme vous pouvez le voir, s’il est clair que le Real Madrid a actuellement l’avantage de débarquer Mbappe dans un an, il n’y a pas de certitude ni même de prévisibilité dans le football de transfert. Si Madrid veut vraiment Mbappe maintenant, ils devraient probablement faire de leur mieux pour convaincre le PSG de vendre le joueur, même si cela signifie offrir plus que les 150 millions d’euros annoncés.