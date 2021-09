Mbappé élu joueur du mois de Ligue 1

in

23/09/2021 à 19h45 CEST

Kylian Mbappé a été élu lauréat du Trophée UNFP du mois d’août. Le joueur du Paris Saint Germain a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en quatre matchs disputés.

C’est la sixième fois qu’il remporte le prix, et avec ce dernier surpasse Zlatan Ibrahimovic en tant que joueur qui l’avait reçu plusieurs fois. A seulement 22 ans, Mbappé a le temps de s’éloigner davantage du record suédois. Maintenant, Il affrontera également Messi et Neymar, deux footballeurs à fort potentiel qui pourraient surpasser leurs effectifs et leurs performances avec le Paris Saint Germain.

Cependant, il convient de noter qu’il s’agira très probablement de la dernière saison du Français en Ligue 1, car il met fin à son contrat avec le PSG en juin et son envie est de sortir dans d’autres ligues européennes. En fait, le footballeur déjà tenté de quitter le club en été. Même le Real Madrid a présenté plusieurs offres pour le joueur que le président de l’équipe parisienne a rejetées.