Mbappé est le leader du PSG de Leo Messi

31/08/2021 à 12:08 CEST

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a joué un rôle déterminant avec deux buts pour vaincre Reims lors de la quatrième journée de Ligue 1 alors que son avenir incertain est à l’ordre du jour dans le sport aujourd’hui. Le Real Madrid aurait présenté jusqu’à deux offres pour le joueur, mais Le PSG ne veut pas le laisser sortir et, sauf surprise de dernière minute, il jouera avec Neymar et Leo Messi.

Le Français, qui était le meilleur buteur de l’équipe parisienne et de la Ligue 1 cette saison, met fin à son contrat l’été prochain et le club veut le renouveler à tout prix. Le joueur ne serait pas disposé à continuer à Paris et son intention est d’aller au Real Madrid, une équipe qui a déjà manifesté de l’intérêt pour lui et sont prêts à payer un transfert malgré le fait qu’ils soient dans la dernière année d’emploi.

L’ancien de l’AS Monaco a décidé le choc contre Reims avec deux buts, dans ce qui était, sans aucun doute, la grande mise en scène de Leo Messi en joueur du PSG. Il a sauté sur le terrain en seconde période et a été le grand protagoniste de la nuit au Parc des Princes.

Réunir Messi, Mbappé et Neymar, le grand défi

Le refus de la directive de laisser partir Kylian Mbappé fait naître pratiquement un scénario unique : que le joueur reste un an de plus à Paris et joue aux côtés de Neymar et Leo Messi dans l’un des tridents les plus autoritaires du football européen. L’arrivée de l’Argentin a relevé le plafond compétitif de l’équipe, où également des joueurs comme Donnarumma, Achraf, Ramos ou Wijnaldum sont arrivés, entre autres.

Le grand défi du coach parisien, Mauricio Pochettino, assemble les morceaux pour profiter du trident formé par Neymar, Messi et Mbappé. Les trois joueurs sont des acteurs principaux et leur donner un contexte pour se montrer ensemble et séparément est la difficile mission de l’Argentin.