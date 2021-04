“Mbappé et le PSG s’attachent à parvenir à un accord pour qu’il se poursuive encore longtemps”

04/09/2021

Le PSG a la Ligue des champions entre ses sourcils, mais il ne peut s’empêcher d’aspirer à la ligue, compétition favorite du club depuis l’arrivée du cheikh Nasser Al-Khelaifi.

Après la victoire contre le Bayern Munich en Allemagne, L’équipe de Mauricio Pochettino affronte Strasbourg en Ligue 1 ce samedi avec l’aspiration à reprendre la tête du championnat qu’ils avaient perdu la semaine dernière face à Lille.

Lors d’une conférence de presse, l’Argentin a évoqué l’avenir de l’équipe, ainsi que l’avenir possible de sa grande star à cette époque, Kylian Mbappé. Le PSG veut le renouveler, mais Madrid, à l’affût, rend les négociations difficiles.

“C’est quelque chose que nous avons l’habitude de voir. Quand nous parlons de grands joueurs comme Kylian, il est clair que les rumeurs sont latentes. Le plus important est que Mbappé soit calme, concentré sur ses objectifs, et a une grande maturité malgré sa jeunesse, commença à dire Pochettino. “Comme je l’ai déjà dit, le club et le joueur s’attachent à parvenir à un accord pour que Mbappé continue pendant longtemps. C’est le souhait du club. Tout ce qui se passe autour est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Ces choses n’ont aucun effet sur les performances et l’atmosphère de l’équipe. “

Sur le match à Munich, Pochettino a commenté que “il est clair qu’après la victoire, l’équipe va bien. Ce qui se passe, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, il faut se préparer pour le match contre Strasbourg. L’esprit d’équipe est bon, peut-être vivre une situation difficile avec plusieurs joueurs qui ne pourront pas être là demain, mais être positifs, ce qui est le plus important. “

L’entraîneur ne pourra pas compter sur Neymar Jr., qui a vu le carton rouge dans le duel mémorable contre Lille et sera absent des terrains pour deux matchs.