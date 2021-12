Mbappé, meilleur joueur de 2021 pour Globe Soccer

27/12/2021 à 19:47 CET

L’international français Kylian Mbappé a été nommé Joueur de l’année lors du gala des Globe Soccer Awards qui s’est déroulé à Dubaï, où il a montré son ambition de faire « l’histoire du football », sans regarder en arrière et aborder de nouveaux défis dans le but de « continuer à gagner ».

« C’est un grand plaisir d’être à Dubaï avec de grandes légendes du football. Je remercie mon club d’avoir cru en moi, mon équipe de m’avoir tant donné, ma famille d’être toujours avec moi. C’est une grande motivation pour gagner de revenir l’année prochaine pour des récompenses individuelles et collectives », a assuré Mbappé lors de la remise du prix.

Plus tôt, dans une interview avec laquelle le gala a commencé, l’attaquant français a présenté sa vision de sa carrière, sans révéler s’il continuera au PSG, auquel il a laissé des mots de remerciement, ou s’il lancera de nouveaux défis au Real Madrid. Il lui reste quatre jours pour être libre de négocier son avenir, n’ayant pas renouvelé le contrat qui le lie au club parisien.

« Je veux gagner et gagner plus. Si vous regardez le monde du football, il y a de grands joueurs et si vous vous endormez, n’importe qui peut prendre votre position. Je suis un gars chanceux qui joue pour une grande équipe et un grand national équipe mais je ne regarde pas en arrière, ni ce que j’ai gagné, mon objectif est de continuer à gagner. Je veux entrer dans l’histoire du football en suivant mon chemin », a-t-il déclaré.

Au moment de recevoir des récompenses individuelles, Mbappé a laissé des mots de gratitude à sa famille. « Quand on est enfant, c’est très difficile de quitter la maison, de quitter ses proches. Je suis parti quand j’avais 12 ans et je ne savais pas si j’allais réaliser quelque chose ou ce qui allait se passer. Pourtant je n’ai jamais vu comme un sacrifice parce que le football était ma passion. C’est un rêve et c’est ce que je dis toujours aux jeunes, s’ils ont un rêve, mettez votre énergie pour le réaliser. Ma famille est mon plus grand fan, ils ont toujours été avec moi et Je leur en suis éternellement reconnaissant. »

Enfin, pour être favorable à la VAR s’il ne reste plus de temps de jeu dans le match, Mbappé s’est prononcé sur la possibilité de jouer des Coupes du monde tous les deux ans. « C’est spécial parce qu’il a lieu tous les quatre ans et c’est pourquoi il est considéré comme la meilleure compétition au monde. S’il se joue tous les deux ans, cela deviendra une compétition normale et cela ne devrait pas être comme ça. Il y a beaucoup de matchs un an. Si les supporters veulent regarder des matchs de qualité, les footballeurs doivent se reposer », a-t-il condamné.