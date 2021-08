Mbappe n’a pas envie de jouer avec Messi, pourrait annoncer son avenir lundi – rapport

in

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe n’est pas satisfait de la signature de Lionel Messi pour le club français et pourrait s’adresser à la presse lundi prochain pour annoncer son intention de quitter le PSG cet été, selon un rapport publié dans le journal italien Gazzetta Dello Sport. Le Real Madrid souhaite toujours obtenir sa signature cet été, mais n’enverra pas son offre tant que le PSG ne décidera pas de vendre le joueur, selon les informations de la presse espagnole.

Mbappe subit une énorme pression du Paris Saint-Germain pour signer une prolongation de contrat. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a été interrogé sur l’avenir de Mbappe lors de la présentation de Messi avec l’équipe française et a déclaré qu'”il n’y a plus d’excuse pour lui maintenant et il ne peut rien faire d’autre que de rester”.

Cependant, Mbappe semble complètement déterminé à ne pas signer cette prolongation de contrat, il quittera donc le PSG cet été si le club français décide de le vendre ou l’année prochaine en tant qu’agent libre.

Si Mbappe déclare publiquement qu’il ne va pas signer de nouvel accord et qu’il veut un nouveau défi, le PSG pourrait accepter de commencer à négocier avec Madrid sur un transfert.