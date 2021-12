Mbappé ouvre la porte à l’inattendu

16/12/2021 à 08:22 CET

.

Kylian Mbappé explique que jusqu’à présent son parcours a suivi un chemin logique, avec son ascension d’abord à Monaco et maintenant au Paris Saint Germain (PSG), mais dans une perspective d’avenir de sa carrière, laisse la porte ouverte à « l’imprévu » et à la « surprise », parce que des choses peuvent arriver qui changent les plans.

Dans une longue interview publiée ce jeudi par le magazine ‘Paris Match’ sur sa vie, dans laquelle ni sa continuité au PSG ni son hypothétique intérêt à signer pour le Real Madrid, le jeune international français tient à se présenter comme une personne normale une fois sorti des terrains de football.

Lorsqu’on lui demande si son avenir est aussi figé que son histoire semble l’avoir été depuis l’enfance, il reconnaît d’abord que « Passer de jeune prometteur à professionnel, de Monaco au PSG était logique« .

« Mais », ajoute-t-il, « maintenant qu’on parle de carrière, il peut y avoir de la place pour l’imprévu. Se faire plaisir, créer la surprise, fait partie de la beauté du sport. Il peut arriver des choses qui changent vos plans : il est impossible de prédire ce que je ferai dans les 20 prochaines années. »

Il prend les décisions

Il assure qu’il est celui qui a le dernier mot sur sa carrière, et bien qu’il se dispute avec ses parents à ce sujet, « ils ne s’opposent jamais à mes décisions et ils ne m’ont jamais rien imposé, pas même quand j’étais mineur. Ils m’ont toujours expliqué que c’était mieux ainsi, car en cas d’erreur ou de mauvaise décision, je ne lui en voudrais pas. »

À propos de pourquoi le Le PSG est à deux doigts de remporter la Ligue des champions, l’attaquant insiste sur le fait qu’ils ont très peu manqué et que le club « a fait des efforts considérables pour essayer d’améliorer l’équipe au fil des ans ».

Grâce à cela, il est déjà respecté au niveau européen et mondial, et la seule chose qui lui manque, à son avis, c’est « de régler certains détails et d’essayer de gagner », ce sur quoi ils travaillent.

« Dans le football, il y a une bonne part de chance ; mais il faut la provoquer et peut-être ne l’avons-nous pas assez fait », argumente-t-il avant d’exprimer son espoir que « cette année soit la bonne ».

« Il y a beaucoup de stars au PSG »

Mbappé dit qu’il ne pense pas le fait qu’il y ait tant d’étoiles dans la formation de la capitale française nuisent à sa cohésion.

« Au PSG il y en a beaucoup et les résultats sont là : on a gagné des titres. Bien sûr, il faut accepter des concessions quand on n’est pas la seule star, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire ».

Il reconnaît qu’il ne peut toujours pas supporter la défaite « parce que je n’ai jamais appris à perdre ». Et bien qu’il arrive à se contrôler pour ne pas montrer sa déception, après avoir perdu un match, il rentre chez lui avec une grande colère, « proportionnelle à la passion que je mets dans ce que je fais ».

De son relation avec le joueur du Real Madrid Karim Benzema dans le ‘bleus’, souligne qu’ils sont appréciés et qu' »il est beaucoup plus facile de créer du lien sur le terrain quand on est ami. On a tous les deux envie de briller, de s’entraider pour marquer des buts. Et ça marche ! »

Pour Mbappé ce serait « fabuleux » remporter la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine, qui serait la deuxième d’affilée pour la France, et considère qu' »il n’y a aucune raison de ne pas l’essayer. C’est l’occasion de laisser nos noms gravés à jamais dans l’histoire ».

Bien qu’il n’ait plus d’idoles, il est admiré par d’autres athlètes qui ont également marqué l’histoire dans différentes disciplines telles que le tennis et le basket-ball, car il sait ce qui se cache derrière leur succès en termes de sacrifice et d’effort.

Il donne l’exemple des joueurs de tennis Rafael Nadal et Roger Federer, avec qui il a eu l’occasion de s’entretenir lorsqu’il est allé les voir au tournoi de Roland Garros.

« J’admire ces champions qui sont à leur meilleur depuis de nombreuses années. Avoir cette régularité n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire. »