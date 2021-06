Mbappe parle de son avenir au milieu des rumeurs du Real Madrid

in

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a évoqué son avenir dans une interview au magazine français France Football. Mbappe, dont le contrat avec le PSG expire à l’été 2022, serait la cible principale du Real Madrid non seulement pour cette fenêtre de transfert mais aussi pour la prochaine si le PSG n’est pas disposé à vendre le joueur.

« Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile. Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit que j’aime, où je me sens bien, mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai toujours pas la réponse », a déclaré Mbappe, suggérant potentiellement qu’il souhaite s’éloigner du PSG.

Les fans du Real Madrid seront encouragés par ces mots, mais Mbappe a ensuite poursuivi et a déclaré qu’il ne trahirait pas son club actuel.

« Le PSG comprend mes demandes car ils savent que je ne vais pas faire de manœuvre traître. Être un grand joueur, c’est aussi savoir faire les choses d’une manière propre et classe en dehors du terrain », a-t-il expliqué.

Cela signifie probablement que Mbappe ne forcera pas sa sortie ou n’exigera pas de transfert, et cela signifie probablement qu’il souhaite que les deux clubs parviennent à un accord afin qu’il n’ait pas à quitter le PSG en tant qu’agent libre l’été prochain.

Dans l’état actuel des choses, il semble que le Real Madrid devra attendre que le PSG soit prêt à négocier le transfert de Mbappe.