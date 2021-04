Mbappé rencontre Al-Khelaifi pour négocier son avenir

13/04/2021

À 23:45 CEST

Alberto Teruel

Tout indique que Kilyan Mbappé sera l’un des noms propres du prochain marché des transferts. L’attaquant français n’a pas l’intention de renouer avec le PSG et espère changer de décor une fois cette saison terminée. Comme le rapporte Deportes Cuatro vendredi dernier, la volonté de Mbappé est de porter les couleurs du Real Madrid.

Ce lundi, suite aux informations des médias susmentionnés, Al-Khelaifi a rendu visite à l’équipe de Pochettino lors d’une séance de formation.. Là, il a rencontré Mbappé, avec qui il a eu une brève conversation. Malgré le rapprochement, l’idée de l’attaquant reste de ne pas renouveler son contrat, et il a déjà rejeté les offres de l’équipe parisienne jusqu’à trois fois.

Cependant, à Paris, ils ne sont pas encore prêts à jeter l’éponge. Le PSG mettra une dernière offre sur la table, et si la réponse est à nouveau négative, ils commenceront à envisager sa vente sur le prochain marché des transferts.. Le contrat de Mbappé expire en 2022, donc cet été est le dernier où ils peuvent obtenir une part pour la star française.

Le doublé exquis de Mbappé face au Bayern: c’est ainsi que les Français ont forgé la victoire du PSG | MEDIAPRO

Le PSG commence à sonder le marché

Alors que le renouvellement de Mbappé est toujours figé, l’équipe parisienne a activé la machinerie pour chercher un substitut de ses caractéristiques à l’avant. Comme le rapporte Telefoot, Leonardo a suivi de près la situation de Leo Messi. Le directeur sportif du PSG a reconnu dans plusieurs interviews son intérêt pour la star argentine, bien qu’il soit conscient que la situation, a priori, semble compliquée.

Les médias anglais rapportent également un intérêt possible pour Harry Kane. Pochettino le connaît déjà depuis son passage en tant qu’entraîneur à Tottenham, et la volonté expresse de l’attaquant anglais de quitter Londres à la recherche d’un projet plus ambitieux facilite grandement l’opération.