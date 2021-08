in

02/08/2021 à 23:18 CEST

“Pour tous ceux qui ne l’ont pas compris ou ne semblent pas le comprendre, surtout du côté de l’Espagne, Mbappé restera cette année au PSG, alors que ce journal avançait le 1er juillet”. Kylian Mbappé, fermant les portes à ses prétendants cet été.

“Après la page de l’Euro, Mbappé est avec la tête au PSG”, le journal a intitulé son article. Pour autant, tout n’est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, puisque selon les informations ajoutées, “Pour le moment, le joueur ne va pas renouveler. Il n’y a pas de conditions pour le joueur.”

Cela signifie, et comme indiqué, que probablement gratuit la saison prochaine. L’attaquant français aurait déjà décidé qu’il continuerait, mais que ce sera sa dernière campagne en tant que Parisien, et il cherchera une destination l’été prochain en tant qu’agent libre.

“Il est clair que le PSG reviendra à la charge au cours des prochains mois pour changer cela. Il leur faudra trouver des arguments solides pour convaincre le joueur, convaincu de sa position. La présence de Pochettino est un allié important pour imaginer un jour un nouveau contrat, mais cela ne suffira pas dans un club où quatre techniciens sont passés ces cinq dernières années”, ajoute le journal.

De son côté, le footballeur continue de se faire plaisir sur ses réseaux sociaux. Ce lundi, Mbappé a posté une photo au Camp des Loges lors de la pré-saison du PSG avec un message qu’il voulait “bonne semaine à tous”, accompagné du hashtag “Motivation du lundi”.

A la fin de son contrat, Mbappé pourra choisir librement son destin, et il semble que le Real Madrid soit le club qu’il désire le plus, et avec qui il aurait déjà trouvé un accord.