Mbappé : « Si j’étais parti cet été ça n’aurait été que pour rejoindre le Real Madrid »

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a décidé de partager son ressenti lors de cette pause FIFA. L’attaquant français s’est entretenu avec RMC ce lundi et a confirmé qu’il avait demandé au PSG de le laisser quitter le club l’été dernier. Maintenant, le journal français L’Equipe a publié une autre interview dans laquelle Mbappe mentionne le Real Madrid.

« Le PSG a décidé de ne pas me vendre et j’étais d’accord avec cette décision. J’ai continué à jouer en août et je n’ai eu aucun problème avec ça, je joue toujours pour une grande équipe dans un endroit où j’étais et je suis toujours heureux. Pourquoi je voulais y aller ? Je pensais que mon aventure là-bas était terminée, je voulais découvrir une nouvelle chose. Si j’étais parti cet été, cela n’aurait été que pour rejoindre le Real Madrid. Partir était une étape logique dans ma carrière », dit-il.

Même si cela ressemble à Mbappe va certainement signer pour Madrid en tant qu’agent libre, l’attaquant n’a pas voulu en dire autant lorsqu’on l’a interrogé directement sur son avenir et non sur ce qui s’est passé il y a des mois.

« Mon départ est-il confirmé ? La vérité d’hier n’est pas la vérité d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer pour le PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, nous ne savons pas ce qui peut arriver », a-t-il ajouté.

Mbappe essaie probablement de rendre ses prochains mois un peu plus faciles en disant qu’il n’exclut aucune possibilité. Ces citations publiées dans la presse française sont assurément encourageantes pour le Real Madrid, mais Mbappe a raison lorsqu’il dit que tout peut arriver dans le football, donc il n’y a pas de certitude.

Cependant, il voulait vraiment partager ses sentiments et n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur la possibilité de rester au PSG, il a été très clair.

« Qu’est-ce qui me ferait rester au PSG ? On est loin de ça, puisque je voulais partir l’été dernier. Je ne serai pas un hypocrite et je jetterai une bouteille à la mer comme « Oh, je ne sais pas ». Cet été, mon objectif était clair », a-t-il conclu.