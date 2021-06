Mbappé sur Messi et Cristiano : “Ces joueurs sont incomparables”

02/06/2021 à 18:01 CEST

Mbappé, à 22 ans, est devenu l’un des footballeurs les plus reconnus au niveau continental. Et dans une interview à Esquire, il a déclaré une maturité et une sécurité qui dépassent le terrain de jeu.

En plus de parler du PSG, de son expérience personnelle et de Neymar, il s’est adressé au duo qui a régné dans le football pendant près de deux décennies, qu’il considère comme le meilleur au monde : “Il n’y a pas que moi qui le sais. Tout le monde le sait. Si vous vous dites que vous ferez mieux qu’eux, c’est au-delà de l’ego ou de la détermination, c’est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont enfreint toutes les lois de la statistique. Ils ont eu des années incroyables 10-15 “, il expliqua.

Le jeune footballeur a grandi avec ces deux stars du football, qui ont détenu le monopole des récompenses pendant près de 20 ans. “Bien sûr, on finit toujours par se comparer aux meilleurs, comme un pâtissier se compare aux meilleurs pâtissiers”, affirmé

Mbappé insiste sur le fait que prêter attention aux autres joueurs est positif, car cela encourage une plus grande compétitivité : « Je regarde les jeux d’autres grands joueurs pour voir ce qu’ils font et je pense : ‘Je sais comment faire, mais le sait-il aussi ? Je pense que les autres me regardent aussi. Et cela fait que tout le monde essaie d’être meilleur, que chacun se pousse à la limite, ainsi que Ronaldo était bon pour Messi et Messi était bon pour Ronaldo “, terminé.