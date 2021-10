Mbappé veut jouer les Jeux Olympiques à Paris 2024

29/10/2021 à 12:25 CEST

.

Kylian Mbappé Il souhaite disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, car ils se dérouleront dans « ma ville », comme l’indique une lettre au journal L’Equipe à l’occasion qu’il reste à peine mille jours avant le début de la compétition.

La star du football français rappelle qu’il aurait aimé participer aux récents Jeux de Tokyo, mais « ils ont coupé l’herbe sous mes pieds », évoquant le refus de son club, le Paris Saint-Germain (PSG), de le laisser jouer le tournoi.

« Quand on voit ce que les équipes de France ont réalisé… On a gagné en volley, en hand, on était finalistes en basket contre les Etats-Unis… J’espère vivre ça et faire de même en 2024 avec une équipe qui rassemble les meilleurs joueurs du monde. moment », ajoute-t-il.Mbappé, 22 ans, explique avoir pris conscience de l’envergure mondiale du tournoi aux JO de Londres 2012, alors qu’il avait à peine 13 ans, et se souvient qu’en regardant des compétitions avec de grandes stars mondiales, « c’est à ce moment-là que j’ai dit à moi-même : moi aussi je veux être je veux vivre les Jeux de Paris ».

L’attaquant vedette du PSG et actuel champion du monde de l’équipe de France, souligne qu’il se sentait « comme s’il était destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après » les derniers Jeux olympiques d’été en France.