“Mbappé veut jouer les Jeux Olympiques”

28/05/2021 à 17:38 CEST

Daniel Guillen

Le président de la Fédération française de football, Noël le Graet, a admis que Kylian Mbappé serait prêt à défendre l’équipe nationale lors des prochains Jeux Olympiques : “Je pense que le joueur veut être au Japon. Le joueur n’a pas encore dit non et le PSG non plus”.

Le Parisien, qui est en fonction depuis 2011, a déclaré que ce serait lui-même qui parlera avec le joueur pendant l’Eurocup et avec le club pour connaître la position des deux parties: “Je reparlerai avec Mbappé pendant l’EURO puis je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo”.

attaquant français enchaînerait, de cette manière, la nomination de l’Eurocup et des Jeux Olympiques, ce qui l’obligerait à rater le début de la pré-saison avec le PSG et même les premiers jours de Ligue 1. L’ancien AS Monaco a été précédemment rappelé par l’entraîneur Sylvain Ripoll afin de voyage au Japon du 22 juillet au 7 août.

Sans répondre aux attentes

La saison du PSG ne s’est pas terminée comme prévu. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City et comme deuxième de Ligue 1 derrière Lille, les Parisiens ont fermé le parcours avec la Coupe et la Super Coupe de France. Les attentes de la directive française étaient s’affirmer comme l’équipe dominante en France et faire un dernier pas en Ligue des Champions et remporter leur premier titre après être resté dehors la saison dernière.

Au niveau individuel, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la scène européenne. Avec 42 buts en 47 matchs, en plus de 11 passes décisives, l’attaquant a été le joueur le plus décisif du PSG cette saison. Avec une Coupe du monde derrière lui, l’ancien Monaco cherche à aller plus loin avec l’équipe nationale et rêve de remporter l’Eurocup et la médaille d’or cet été.