MBED-ding incertitude? Les économies réelles du programme MBED proposé ne valent peut-être pas le remaniement de la gouvernance qu’il nécessite

Par Somit Dasgupta

Le gouvernement propose d’introduire des changements fondamentaux dans la façon dont l’électricité serait distribuée à partir de diverses centrales au motif que cela réduirait le coût d’achat de l’électricité. Ce modèle s’appelle la répartition économique basée sur le marché (MBED), et il a été estimé qu’une économie d’environ Rs 12 000 crore par an est possible bien que, dans le processus, une refonte complète du système serait nécessaire en termes de changements de réglementation, formulation de procédures, etc. Il est proposé de mettre en œuvre à partir d’avril 2022 à titre pilote, en impliquant uniquement les usines NTPC dans un premier temps. À l’heure actuelle, les commentaires du public sur le programme ont été sollicités.

En Inde, en ce qui concerne le tarif de production, nous avons ce qu’on appelle le tarif en deux parties. Le premier est le coût fixe qui doit être payé par l’acheteur d’électricité, que la centrale génère ou non, et l’autre est le coût variable, qui est fonction du quantum de production. Le producteur ne reçoit l’intégralité de son coût fixe que s’il est en mesure de produire 85 % ou plus de sa capacité.

Pour tout ce qui est inférieur à 85 %, il y a un paiement échelonné. Le coût fixe total d’une centrale est supporté par les acheteurs d’électricité (discoms) dans un certain ratio. Si un producteur de 1 000 MW a des contrats d’achat d’électricité (PPA) avec trois blocs de 500 MW, 300 MW et 200 MW, le coût fixe total serait réparti entre les trois dans le rapport de 5:3:2.

En plus de cela, le coût variable qui serait à la charge de chaque disco dépendrait du quantum de puissance recherché (également appelé « programmé ») par celui-ci. Tant le coût fixe que le coût variable sont déterminés par les commissions de régulation de l’électricité, à moins que la centrale n’ait été mise en place dans le parcours d’appel d’offres.

Chaque État possède deux groupes de générateurs, ses propres générateurs et des centrales inter-États (ISGS) dans la région (comme la NTPC) où il détient une part. Les États tirent généralement d’abord de l’électricité de leurs propres stations et, pour le reste de la demande, ils « planifient » les ISGS malgré le fait que les ISGS peuvent être moins chers dans l’ensemble. La quantité de puissance qu’un discom peut programmer à partir des ISGS dépend des PPA qu’ils ont signés. Dans l’état actuel des choses, si une discothèque en particulier ne cherche pas d’électricité auprès d’une certaine centrale, pour quelque raison que ce soit, cette centrale ne pourra pas vendre son électricité à une autre discothèque, pour la simple raison que le coût fixe est payé par la discothèque d’origine. Ainsi, il est tout à fait possible qu’une usine moins chère reste inactive pendant une partie de sa capacité tandis qu’une usine plus chère peut fonctionner à sa pleine capacité – un mode clairement inefficace.

Dans le cadre du régime MBED, les discoms et les générateurs soumettront des offres de prix (coût variable uniquement) pour le lendemain et un prix d’équilibre du marché (MCP) serait déterminé. Seules les centrales ayant soumis des offres inférieures au MCP seraient autorisées à injecter de l’électricité dans le réseau. Les discoms continueront cependant à payer le coût fixe à tous les générateurs comme ils le paient actuellement et ce serait en dehors du marché. De plus, si le MCP est supérieur au coût variable actuel payé, le producteur indemnisera l’acheteur et vice-versa. Ainsi, l’acheteur et le vendeur font face au même coût variable qu’il existe aujourd’hui. L’avantage de ce système serait que les installations inefficaces seraient exclues de l’expédition.

Il y a quelques problèmes qui se posent ici. Premièrement, étant donné qu’il n’y a pas de paiements de capacité envisagés dans le programme (puisque l’appel d’offres porte uniquement sur le coût variable), il n’y aura aucune incitation pour les développeurs à construire de nouvelles centrales. Les usines existantes recevront une charge fixe jusqu’à leur retraite, mais qu’en est-il de la nouvelle capacité ? Se fier uniquement à des frais variables est trop risqué pour un développeur car il peut y avoir de grandes variations.

Deuxièmement, le programme indique qu’environ 4 % des coûts de production peuvent être économisés grâce à l’opérationnalisation du MBED. Ceci, cependant, est l’épargne brute. Les discoms devront payer d’avance la bourse de l’électricité pour l’enchère, ce qui aura un coût de possession. L’économie nette peut être d’environ 2% seulement. L’intérêt de changer complètement le mode de gouvernance du secteur pour de si maigres économies est discutable.

Troisièmement, les États vont s’opposer à ce schéma car ce n’est qu’un précurseur des choses qui vont suivre. Alors qu’un pilote démarrera avec des usines NTPC, l’idée est de rassembler l’ensemble du secteur sous la gamme du MBED. Le schéma, une fois étendu à tous les générateurs, signifiera que plusieurs générateurs d’État tourneront au ralenti car leur coût variable peut être supérieur au MCP, ce qui peut entraîner une sorte de troubles.

Cela dit, ce modèle n’est qu’une pensée pour l’instant et il n’y aurait aucun mal à tester les eaux, en particulier la réaction des États.

L’auteur est Senior Visiting Fellow, Icrier, et ancien membre, CEA

