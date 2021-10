MBED n’est pas la bonne approche : elle reste incompatible avec le cadre législatif et la structure de marché existants

Le mécanisme semble également dissuader les efforts d’adéquation des ressources des discoms qui ont conclu des AAE à long terme et prendront en charge les coûts fixes et les frais d’accès à long terme (LTA).

Par SL Rao

Pour garantir une énergie abordable, propre et fiable à la population croissante de l’Inde, le marché de l’électricité du pays devra évoluer en permanence. Des prix compétitifs, des achats flexibles, la transparence, l’efficacité et la sécurité des paiements caractérisent aujourd’hui le marché, permettant la transaction de 145 milliards d’unités – 6% de l’électricité totale consommée dans le pays. La conception actuelle du marché du pool décentralisé et volontaire est basée sur une structure inclusive et intégrée et est cohérente avec le secteur électrique fédéralisé de l’Inde. Mais le modèle proposé de répartition économique basée sur le marché (MBED) va à contre-courant de la même chose.

Une grande partie de la capacité électrique installée de l’Inde (~ 88 %) est liée à des AAE à long terme, de 25 ans. Les 12 % restants sont représentés par les marchés de l’électricité, dont 6 % sont représentés par le marché d’échange de l’électricité. Le Centre a déclaré l’objectif d’approfondir les marchés de l’électricité en augmentant leur part de 6 % à 25 % d’ici 2024. À cette fin, le ministère de l’Énergie a proposé le modèle de répartition économique basée sur le marché (MBED) renforçant encore la One Nation, Cadre Une grille, une fréquence, un prix.

Le MBED propose un modèle de planification centralisé pour répartir la consommation électrique annuelle totale de l’Inde d’environ 1 400 milliards d’unités. Cela reste incohérent étant donné que le pouvoir est un sujet concurrent, le droit à la législation étant partagé à la fois par le Centre et les États. La répartition de l’électricité repose également sur un modèle décentralisé depuis tant d’années, renforcé par la loi sur l’électricité de 2003 et les réformes ultérieures. Le MBED proposé remet effectivement en question les pouvoirs législatifs des États.

Même si MBED est proposé comme une voie à suivre pour renforcer et approfondir les marchés de l’électricité, il reste des défis importants. Le mécanisme n’est pas en phase avec les tendances futures du marché. La nature centralisée du mécanisme remet en cause les dispositions de l’Electricity Act 2003 et de l’Indian Contract Act, 1872. Une plus grande clarté est également nécessaire sur la légalité du mécanisme de règlement de contrat bilatéral (BCS) proposé dans le cadre du régime de remboursement de la différence entre le Le prix de compensation du marché et le prix du contrat pour garder intacts les prix du PPA.

En outre, le mécanisme rendra les discoms complètement dépendants des exigences du pool de marché obligatoire centralisé, privant ainsi les États de leur liberté de décider de leurs propres exigences, en conflit avec les réglementations des États. Le mécanisme devrait affaiblir la concurrence sur le marché, étouffant ainsi l’efficacité et l’innovation dans le processus.

Cela va également à l’encontre des exigences des tendances émergentes du marché avec la pénétration croissante des énergies renouvelables et des véhicules électriques qui nécessiteront des marchés décentralisés et des pools volontaires pour un fonctionnement efficace.

En outre, les économies projetées de Rs 12 000 crore semblent exagérées car elles ne prennent pas en considération les contraintes techniques associées aux centrales électriques, au corridor de transmission, à la modernisation technique, entre autres.

Le MBED proposé reste incompatible avec le cadre législatif et la structure du marché existants, créant plus de défis qu’il n’en résout. Au lieu d’aller vers une centralisation complète, des mesures visant à renforcer les marchés volontaires existants basés sur les pools doivent être envisagées. Un cadre réglementaire approprié peut être créé pour que les discoms et les gencos programment des transactions sur le marché. Les États peuvent être encouragés à offrir leur pouvoir sur le marché libre sur une base « volontaire », apportant une capacité supplémentaire aux marchés et augmentant la liquidité. Cela aidera l’Inde à s’éloigner des AAE à long terme, à approfondir les marchés de l’électricité et à améliorer l’efficacité/la flexibilité.

L’auteur est l’ancien président du CERC et membre du conseil consultatif de la Commission de la concurrence de l’Inde

