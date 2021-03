MC Hammer et l’héritage de Bust It Records

L’arc de carrière de MC Hammer est l’un des extrêmes. L’ascension fulgurante de la légende de la Bay Area à la fin des années 1980 a été le crescendo de la première poussée du hip-hop dans le courant dominant de la culture pop – une tendance qui ne cessait de croître depuis les débuts de Run-DMC au milieu des années 80, qui s’est poursuivie grâce au succès de Les artistes de Def Jam aiment LL Cool J et Beastie Boys, et a été galvanisé par les débuts d’émissions de vidéos de rap populaires comme Yo! MTV Raps et Rap City de BET. Album à succès de Hammer 1990 S’il vous plaît, martelez ne pas les blesser fait de lui l’une des plus grandes stars du monde. Sa popularité à la suite du succès de cet album a été bien documentée, mais l’héritage de Hammer n’a pas commencé avec Please Hammer… et l’omniprésent «U Can’t Touch This». Et cela ne s’arrête pas là non plus.

Ayant grandi dans un petit appartement à Oakland, en Californie, Stanley Burrell adorait James Brown. « J’ai vu l’apparition de James Brown à l’Apollo à la télévision quand j’avais trois ou quatre ans et je l’ai en quelque sorte imité, » Hammer dit Rolling Stone en 1990. «J’ai fait toute la routine de ‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît’, tombant au sol et rampant pendant que mon frère prenait un drap et le mettait sur mon dos comme cape.

Les talents de Burrell étaient immédiatement évidents. Il a écrit des jingles publicitaires pour McDonalds et Coca-Cola comme passe-temps, et a joué pour les fans dans le parking du Oakland Coliseum. Lorsque Charlie Finley, le propriétaire d’Oakland A, a vu Stanley, âgé de 11 ans, danser, il a offert un emploi à l’enfant. Le passage du jeune Burrell en tant que batboy des A s’avérerait fortuit à bien des égards: il a obtenu son surnom de «The Hammer» du grand joueur de baseball Reggie Jackson qui pensait qu’il ressemblait à «Hammerin ‘» Hank Aaron, et des années plus tard, les A joueraient un rôle majeur en aidant Hammer à lancer sa carrière musicale en plein essor.

Le rêve initial de Hammer, en partie en raison de la lignée de son A, était une carrière professionnelle de baseball. Il a essayé pour les Giants de San Francisco après le lycée, mais sa candidature pour les ligues majeures a échoué. C’était aussi son temps à étudier pour un diplôme en communication. Il a réfléchi à se tourner vers le trafic de drogue, mais a finalement décidé d’un passage dans la marine et a tourné son attention vers sa foi. Le christianisme est devenu une influence majeure dans la vie de Hammer, et il a formé un groupe de rap gospel appelé les Holy Ghost Boys qui n’allait nulle part, malgré l’intérêt des labels.

Déterminé à prendre son destin en main après la rupture de Holy Ghost Boys, Hammer entreprit de lancer sa propre entreprise, Bust It. Il est descendu dans la rue et a commencé à recruter des rappeurs, des DJ et des danseurs. Kent Wilson (Lone Mixer) et Kevin Wilson (2 Bigg MC) sont devenus son DJ et son hypeman, respectivement; Hammer a demandé à Suhayla Sabir, Tabatha Zee King-Brooks et Phyllis Charles d’être ses danseurs de fond (surnommé le 357 d’Oaktown) et s’est mis à pousser lui-même et ses affiliés à un succès plus grand et plus large. Hammer était exigeant et concentré, menant des séances de répétition marathon pour pousser son numéro plus haut. «Nous essayons de garder notre organisation disciplinée parce que nous avons des objectifs», a-t-il déclaré à Rolling Stone. «Et pour atteindre ces objectifs, nous devons être disciplinés.» L’approche de Hammer faisait écho à son idole James Brown, qui était réputé pour son groupe et ses choristes. Pour tant d’artistes noirs légendaires de cette époque, l’excellence était une condition préalable.

Armé d’un prêt de 20 000 $ des sous-terrains d’Oakland A Dwayne Murphy et Mike Davis, Hammer a fondé Bust It et, en 1986, a enregistré son premier single officiel, «Ring ‘Em». Par le single suivant, «Let’s Get It Started», il a commencé à obtenir des tournois mix-show locaux. Hammer s’est associé à Felton Pilate, leader, instrumentiste et producteur du Con Funk Shun récemment dissous, et a enregistré son premier album complet – et le premier d’une longue relation de collaboration – dans le studio du sous-sol de Pilate. En août 1986, Bust It sort le premier album de MC Hammer, Feel My Power. Le rappeur et sa femme Stephanie ont poussé l’album aux DJ locaux sans relâche. Avec le couple travaillant comme équipe promotionnelle de Bust It’s, Feel My Power s’est vendu à 60000 exemplaires, et Registres du Capitole a pris note.

Capitol était impatient de pénétrer le marché du hip-hop et, à Hammer, ils ont vu un showman explosif qui avait déjà un modèle commercial intégré. Hammer a signé avec le label dans le cadre d’une joint-venture de 10 millions de dollars avec Bust It, et il a réinvesti son avance de 750 000 dollars dans son label. Capitol a remanié et réédité Feel My Power à l’automne 1988 sous le nom de Let’s Get It Started, et les singles « Turn This Mutha Out » et un « Let’s Get It Started » mis à jour ont été des succès majeurs sur les graphiques de rap. Le LP s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires et Hammer est devenu l’un des produits les plus populaires du hip-hop.

Il a pris la route pour soutenir la sortie et a amené toute sa liste sur la tournée, avec des poids lourds du hip-hop comme Tone Loc, RNFet Heavy D & the Boyz. Il a équipé un studio d’enregistrement à l’arrière de son bus de tournée, s’assurant que le temps passé sur la route ne l’empêcherait pas de travailler sur la musique.

Avec sa carrière solo à la vitesse supérieure, Hammer a mis Bust It sous les projecteurs. Entre 1989 et 1990, le label a introduit une liste d’actes pour chaque piste musicale. Ses 357 danseurs Oaktown étaient les premiers; un groupe de rap sexy mais confiant qui va aux côtés de JJ Fad et Salt n ‘Pepa. Ils ont sorti leur premier album au printemps 1989, et le premier single contagieux «Juicy Gotcha Krazy» est devenu un hit majeur du rap cette année-là. Le cousin de Hammer, Ace Juice – également danseur de sauvegarde – a sorti ses débuts peu de temps après, et a connu un succès limité avec le single «Go Go».

Après une apparition dans The Arsenio Hall Show, MC Hammer a fait connaître à un public encore plus large, sa popularité – et la fortune de Bust It Records – semblait prête à exploser. Cette explosion s’est produite sous la forme du single à succès monstre des années 1990 «U Can’t Touch This», enregistré en studio sur le bus de tournée de Hammer. La chanson a été classée dans le Top 10 du Billboard et le clip a été l’un des plus joués sur MTV au début des années 1990, transformant MC Hammer en une superstar de la pop. Son deuxième album majeur, Please Hammer Don’t Hurt ‘Em, s’est finalement vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Hammer a décroché des morceaux sur la bande originale de Teenage Mutant Ninja Turtles et Rocky V.

À chaque étape du chemin, Hammer a essayé d’amener son équipe pour la balade. La bande originale de Rocky V, par exemple, avait le rappeur de Bust It Joey B. Ellis interprétant «Go For It». Pendant ce temps, les choristes de Hammer sont devenus Special Generation du groupe R & B masculin, ajoutant à l’abondance de groupes New Jack comme Hi-Five et Troop avec Take it To the Floor, produit par Pilate dans les années 1990. Pilate a également produit le projecteur solo de l’album éponyme de 1991 de l’ancien chanteur d’Oaktown, B Angie B. Angie a combiné le style et le sex-appeal de ses jeunes contemporains R&B avec les voix plus matures de l’ère Quiet Storm.

Comme vous vous en doutez, le spectacle sur scène de Hammer à cette époque était réputé pour être extravagant, avec son corp de danseurs, de DJ, de membres du groupe et de chanteurs exécutant un spectacle à haute énergie qui n’avait jamais été tenté par un artiste hip-hop – avec parfois jusqu’à 30 personnes sur scène. Tout dans MC Hammer était devenu plus grand et plus audacieux: le «pantalon Hammer» qui allait devenir sa marque de fabrique était maintenant une tendance de mode célèbre, et Bust It poussait à être un précurseur de la musique populaire.

En 1991, alors que Hammer se préparait pour son suivi de Please, Hammer… Bust It / Capitol President (et frère et manager de Hammer) Louis Burrell a déclaré au LA Times que le label, qui avait des bureaux à New York, Los Angeles, et Oakland se développera à la pop et au métal l’année suivante. Mais la sortie de 2 Legit 2 Quit en 1991 a marqué un ralentissement. L’album a vendu une fraction de ce que Please Hammer Don’t Hurt ‘Em avait, et une réaction croissante contre Hammer s’était transformée en une vague de licenciements. De plus, les autres groupes sous la bannière Bust It n’ont pas non plus réussi à frapper.

Alors même que la fortune de Hammer tombait, il a continué à sortir de la musique via Bust It et a élargi la liste avec le pionnier du hip-hop Doug E. Fresh, le groupe de R&B Troop et d’autres nouveaux artistes. Cependant, le paysage musical évoluait vers un son plus dur: le gangsta rap. Hammer a connu un succès commercial avec le single de 1994 «Pumps In A Bump» et Bust It remporterait un succès inattendu un an plus tard avec une chanson de nouveauté de la superstar de la NFL Deion Sanders intitulée «Must Be the Money». Mais malgré les libérations de Doug E. Fresh et Troop, Bust It s’est évanoui lorsque MC Hammer a déposé son bilan et a travaillé à réorganiser sa carrière.

Bust It Records avait une durée de vie relativement courte, mais la grande ambition du label était un témoignage de la vision et du penchant de MC Hammer pour l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, on oublie que Hammer visait à fusionner de manière transparente hip-hop, R&B, go-go et pop; et son groupe d’artistes était à l’avant-garde à la fois du pop-rap et du nouveau jack swing à un moment où la poussée du rap dans le courant dominant de la radio pop et R&B était évidente. De même, la chute de Hammer éclipse son esprit d’entreprise axé sur le laser, son succès indépendant et l’immensité de sa présence à son apogée, qui comprenait des accords de marque et d’affaires avec Pepsi et British Knights, un film autoproduit et un dessin animé. Il fallut près d’une décennie avant que Master P n’approche le même niveau d’ubiquité avec son empire No Limit.

MC Hammer a contribué à rendre la musique rap mainstream, et son Bust It Records est un moment important dans l’histoire des labels de hip-hop. Cela faisait un moment depuis « Hammer Time », mais il convient de se rappeler qu’il n’était pas un flash-in-the-pan de la culture pop – et Bust It était plus qu’un simple label de boutique. C’était des trucs révolutionnaires. Et le hip-hop est plus fort maintenant pour ça.

Musique noire recadrée est une série éditoriale en cours sur uDiscover Music qui cherche à encourager un objectif différent, un objectif plus large, un nouvel objectif, lorsque l’on considère la musique noire; un non défini par des paramètres de genre ou des étiquettes, mais par les créateurs. Les ventes et les graphiques, les premières et les raretés sont importants. Mais les artistes, la musique et les moments qui façonnent la culture ne sont pas toujours des best-sellers, des palmarès ou des succès immédiats. Cette série, qui centre les écrivains noirs écrivant sur la musique noire, jette un nouveau regard sur la musique et les moments qui ont été auparavant négligés ou dont l’histoire n’a pas été racontée dans le contexte approprié.