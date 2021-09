MC Solaar annonce la réédition de son deuxième album “Prose Combat”

MC Solaar a annoncé une réédition de son deuxième album phare, Prose Combat. Le projet devrait sortir le 24 septembre via Polydor Records.

Prose Combat a été un succès immédiat : 100 000 personnes ont acheté le projet la semaine de sa sortie, un exploit énorme à une époque avant le streaming.

Aux Victoires de la musique (les BRIT Awards français), il a remporté le prix de l’artiste masculin de l’année et de la meilleure vidéo pour le vertigineux travelling avant “Nouveau Western”, réalisé par Stéphane Sednaoui. Au-delà des récompenses, Prose Combat constituait la boussole d’un rap optimiste face à une scène rap de plus en plus « cool ». MC Solaar, quant à lui, poursuit sa route : il se fait entendre au Sénégal (avec Positive Black Soul), en Angleterre (avec Urban Species) et à New York (avec Guru). Il devient l’ambassadeur du hip-hop français aux yeux du monde.

Deux ans après la révélation du premier album de Solaar Qui Sème Le Vent Recolte Le Tempo, la même équipe artistique a repris du service, renforcée par l’expérience de ce premier album. Producteur en chef, Jimmy Jay a réaffirmé son statut de prodige. H était champion de France DMC à 18 ans, avec des scratchs d’une rare intensité. Derrière la console, feu Philippe « Zdar » Cerboneschi a amplifié le son de Prose Combat autant qu’il le transcende. Avec son mixage minutieux, Zdar a élevé l’album à la hauteur des plus hauts standards du hip hop US, tout en dessinant d’étranges lignes de fuite au cours de parenthèses presque hypnotiques, directement inspirées de son expérience de la house.

Avec Prose Combat, Solaar cristallise les thèmes essentiels de ses premières œuvres : nostalgie amusée (« Obsolète »), l’amour et ses petites tragédies (« Sequel »), empathie discrète pour les anonymes au coin de la rue (« Dieu a son âme ») , et le pouvoir des allégories pour donner un sens au monde (« La concubine de l’hémoglobine »). Sa façon de référencer des personnalités culturelles de tous horizons — Lacan, Dino Zoff, Tabatha Cash, Charly Oleg — témoigne d’une infinie curiosité intellectuelle.

