MC5 : Critique de l’album High Time

MC5 – Temps élevé

Sœur Anne

Bébé ne veux-tu pas

Mademoiselle X

Je dois continuer à bouger

Futur/Maintenant

Poison

Encore et encore

Skunk (soniquement parlant)

Au fil de trois albums désordonnés et inégaux, le MC5 a redéfini le rock’n’roll avec une férocité si élégante que les gens essaient toujours de les rattraper. Et tandis que High Time de 1971 pourrait bien être la sortie la moins influente du groupe, il sonne le meilleur des trois, prouvant que le groupe avait encore beaucoup d’essence dans le réservoir avant que la drogue ne fasse couler toute l’affaire.

Sœur Anne vibre avec une juste fureur, tandis que la dernière Skunk (Sonicly Speaking) fait monter l’excitation dans la stratosphère. Lorsque les critiques utilisent le mot « incendiaire » pour décrire la musique, c’est cette dernière chanson qui met la barre. Enfin, le groupe a pu capturer l’énergie explosive de leurs concerts sur bande, et le double sens du titre de l’album était approprié.

Sur High Time, le MC5 s’est déchaîné. Du chagrin douloureux de Miss X à la frénésie de rock garage de Gotta Keep Movin’ et Future Now, le groupe s’est gélifié comme jamais auparavant, propulsé en avant par les tambours claquants de Dennis Thompson, tandis que l’interaction de guitare ultra-rapide entre Wayne Kramer et Fred « Sonic » Smith était une merveille à voir.

Chaque semaine, Album of the Week Club écoute et discute de l'album en question, vote sur sa qualité et publie nos conclusions, dans le but de donner aux gens des critiques fiables et à la communauté rock au sens large la possibilité de contribuer.

Rejoignez le groupe maintenant.

Ce qu’ils ont dit…

« Gotta Keep Movin’ définit non seulement le MC5 de la manière dont nous aurions tous aimé nous en souvenir tout au long de la dernière année, mais parvient également à intégrer chaque tour qui a littéralement fait d’eux le groupe le plus excitant d’Amérique pendant un bref et un temps glorieux. Tout est là, les breaks précis, les doubles guitares hurlantes, la conduite et l’énergie fanatiques. Ne vous y trompez pas, ils le pelle aussi bien que jamais, et c’est vraiment sacrément bien. » (Lenny Kaye, Rolling Stone)

« La plupart des groupes punk n’ont jamais eu une section rythmique aussi étroite ou n’ont pu offrir la puissance de feu de la guitare que la MC5, et seuls les Ramones ont livré la triple attaque Marshall stack sur les foules punk. Les groupes de métal ont pris le spectacle du volume et du powertrip mais ont fait les choses trop répétées En fin de compte, les MC5 étaient, pour citer Duke Ellington, « au-delà de la catégorie ». Si vous avez une chaîne stéréo avec un bouton de volume, High Time ferait mieux d’être dans votre collection. » (Meilleure critique musicale)

« Il est intéressant d’imaginer à quoi aurait pu ressembler l’histoire de MC5 si High Time avait été leur premier ou deuxième album plutôt que leur dernier ; bien que moins politiquement véhément que leur autre travail, il est musicalement aussi intransigeant que tout ce qu’ils ont jamais mis à cirer et aurait leur a donné beaucoup plus d’opportunités de subvertir la jeunesse américaine si les enfants avaient jamais eu la chance de l’entendre. » (Toute la musique)

Ce que tu as dit…

Michael McAleer : Un album fantastique avec des années d’avance sur son temps… et Baby Won’t Ya est l’un des meilleurs rockers jamais enregistrés. Smith/Kramer étaient un duo de guitares vraiment méchant.

Greg Schwepe : Proto-punk cinglant et en colère de DEE-troit ! « Nuff a dit ! Bon produit!

Je ne connaissais vraiment Kick Out The Jams qu’avant d’écouter High Time. L’album a réussi le premier test car j’ai écouté tout le long sans écoper. Les deux premiers morceaux (Sister Anne, Baby Won’t Ya) ont duré plus de 13 minutes au total. J’ai été totalement surpris (mais pas déçu !) parce que j’ai pensé que le MO standard pour MC5 était des diatribes courtes à haute énergie.

La troisième piste, Miss X, s’est un peu égarée et m’a presque amené à appuyer sur la flèche de la piste suivante sur mon application Spotify, mais j’ai tenu le coup. C’est la seule chanson qui ne m’a pas marqué. Et puis nous avons eu Gotta Keep Movin’ et Future/Now qui sont probablement les deux meilleurs morceaux de l’album.

Le groupe était définitivement un produit de l’époque (album sorti en 1971) car j’ai entendu le mot ‘Vietnam’ plus d’une fois en écoutant. Lorsque vous lisez sur le groupe, la seule constante qui revient est les guitares de Fred « Sonic » Smith et Wayne Kramer. Fort, miteux et fait passer le message.

Dans l’ensemble, ce n’est pas un mauvais album, parce que j’aime les trucs bruyants et thrash. Mais pas quelque chose sur lequel je reviendrais probablement et réécouterais. Gageons que la plupart des critiques tireront davantage parti de l’album live Kick Out The Jams.

Andrew Cumming : Nouveau sur moi. Je n’ai jamais écouté que Kick Out The Jams mais j’ai vraiment apprécié celui-ci. Il a l’esprit et la crudité de KOTJ mais avec un peu plus de poli (le poli est peut-être exagéré..!). Très agréable, bon amusement, bonne recommandation.

Chris Watson : Super album – Poison de Wayne le meilleur morceau.

Alex Hayes : Dans ce qui est en train de devenir rapidement un modèle, moi aussi, je ne connaissais auparavant le MC5 qu’à travers l’album Kick Out The Jams. Un passionné du groupe me l’a présenté au début des années 90, et j’ai tendance à y revenir une fois tous les deux ans environ. C’est sans aucun doute un cracker, mais il n’a jamais suffisamment résonné en moi pour justifier plus que cela.

L’un de ces rattrapages occasionnels s’est produit juste plus tôt cette année. J’ai été extrêmement impressionné par l’hommage d’Alice Cooper à sa ville natale et à sa scène heavy rock influente sur l’album Detroit Stories (l’un de mes albums préférés de 2021 et celui qui met en vedette Wayne Kramer). À tel point que cela m’a inspiré à me familiariser à nouveau avec une partie du « matériel source », pour ainsi dire. Ainsi, Kick Out The Jams a été diffusé, tout comme Raw Power et le très propre Love It To Death de la Coop (super album ça).

Detroit Stories propose également une reprise de Sister Anne du MC5, qui me conduit agréablement et commodément au dernier album du MC5, High Time, où vous pouvez trouver l’original. Cela pourrait peut-être constituer une haute trahison, mais je préférerais peut-être simplement la version Alice. La brièveté est l’alliée de cette chanson.

Ils appellent cela « proto-punk », mais certaines parties de la seconde moitié de l’album, comme la section outro ambient et hypnotique de Future/Now et le jazz freak-out dans Skunk (Sonicly Speaking), démentent un peu ce label. Cependant, nous avons principalement affaire ici à de la musique forte et en colère, qui est TRÈS évocatrice des temps turbulents dans lesquels elle a été créée. La musique du MC5 a tendance à évoquer bon nombre des mêmes images mentales que le phénoménal Let It Bleed des Stones.

C’est un peu cliché, mais les MC5 font vraiment partie de ces groupes dont la musique ne prend vraiment vie que dans un cadre live. C’est pourquoi aucun des deux albums studio du groupe ne se rapproche de la réputation et de l’héritage de Kick Out The Jams. Ce dernier est leur déclaration déterminante pour une bonne raison. C’était un album décent, mais il criait pour un public en direct.

Uli Hassinger : Je ne les ai jamais écoutés non plus et je n’ai connu que le groupe de la reprise de BÖC de Kick Out The Jams.

Le groupe est à peu près comme le fils bâtard pourri sale d’une liaison entre The Who et The Kinks. Ils sont toujours basés sur la musique du 60ème temps mais sur la vitesse. C’est plus tapageur, punk et sauvage et très amusant à écouter aussi.

Alors que les deux premières chansons sont bonnes, le reste de l’album est tout simplement génial et donne un coup de pied au cul. Mes favoris sont Future/Now, Miss X et Over And Over. Les pauses dans les chansons avec des changements de rugueux trop doux et même les parties jazzy rendent les chansons très spéciales. C’est Garage Rock comme son meilleur.

Pour avoir connu un succès commercial, ils étaient trop tard pour le spectacle. Avec Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin bousculant la scène musicale, on ne pouvait pas faire fortune avec le beat rock. Trois ans plus tôt, ils auraient fait exploser les charts.

Le chanteur n’est pas un bon chanteur sur le plan technique mais a de la puissance, de la verve et son propre style. Le batteur se démarque aussi car il façonne les chansons. (Quelle quantité de grands batteurs il y avait à la fin des années 60/début des années 70 !).

Dans l’ensemble, une excellente nouvelle expérience musicale.

Mike Canoë : En ce qui concerne les albums marquants, Kick Out The Jams a été une telle déception que je ne les ai jamais vraiment poussés plus loin. Le tout *puait* le hippie et me semblait désespérément daté. Les Stooges ou le Velvet Underground, ils ne l’étaient pas.

High Time n’est pas forcément une révélation, mais c’est une belle surprise. Cela ressemble plus au cliquetis des dents, à la gelée de globe oculaire frémissant de garage rock auquel je m’attendais lorsque je les ai vérifiés pour la première fois il y a environ 30 ans. Non seulement ils sont rapides, mais ils sont étonnamment lourds.

Over And Over est mon préféré du moment mais tout l’album continue de grandir en moi. Jouez-le aussi fort que vous le pouvez. Ensuite, jouez plus fort.

Uli Hassinger : J’ai reconnu que Bob Seger est mentionné dans la section rythmique de la dernière chanson.

John Davidson : Pas tout à fait ce à quoi je m’attendais, mais un bon album de heavy rock’n’roll de la fin des années 60 (bien que sorti dans les années 70).

Ce n’est pas bouleversant et comparé à des gens comme Sabbath, Purple et Zep, qui étaient tous au top à cette période, ce n’est pas vraiment aux courses.

Le groupe le plus proche auquel je peux penser dans le même millésime général est Creedence Clearwater Revival, qui a également eu du mal avec la transition vers un son pertinent des années 70. (Et je dirais que CCR avait un meilleur auteur-compositeur.)

Leur style et leur attitude anti-establishment vivraient cependant, dans le garage/punk/grunge qui a suivi.

Je lui donnerais un solide six et bien que Poison et Over And Over soient les meilleurs morceaux, il n’y a pas une chanson dessus que je prévois d’ajouter à la rotation régulière.

Iain Macaulay : Une triste leçon de la loi des rendements décroissants. Mais quand vous démarrez votre carrière avec un album live aussi génial qui a créé une telle tempête, comment allez-vous jamais reproduire cela en studio ? La réponse est que vous ne pouvez pas. Et ils ne l’ont pas fait. Même si l’album n’est pas mauvais – et il ne l’est pas, il est en fait assez bon, comme le précédent – ​​il n’est juste pas aussi bon qu’aux USA. Il y a de superbes chansons sur High Times, de superbes riffs de Smith et Kramer, et un excellent jeu de la part du groupe dans son ensemble.

Les deux albums, mais surtout celui-ci, sont déçus par une production faible, presque aseptisée par rapport à ce qu’était vraiment le groupe. Lorsque vous écoutez Kick Out The Jams, vous entendez que le live est là où ils étaient, et lorsque vous regardez des vidéos d’eux, vous pouvez le voir. Ils avaient une férocité et une volonté de jouer dur et sauvage qu’aucun producteur n’a réussi à capturer sur bande, ce qui est vraiment dommage.

J’aime le MC5. J’aime toute cette scène autour d’eux avec les Stooges et les Doors. Et la régurgitation de leurs idées par les Damnés et les Chocs. Les MC5 n’étaient pas parfaits, mais comment pourrait-il l’être alors qu’ils étaient si en avance sur leur temps ? À la fois musicalement, politiquement et dans la rhétorique. Beaucoup de groupes ont une dette de gratitude envers le MC5 et beaucoup l’ont reconnu, même si beaucoup de fans de musique ne le comprennent pas.

Gary Claydon : Blues électrique sale et taché de graisse avec des clins d’œil aux Stones, The Who, CCR, Chuck Berry et Jerry Lee Lewis mais toujours incontestablement MC5. La rhétorique polémique et révolutionnaire est un peu atténuée, tout comme les écarts dans le brouillage de forme libre qui ont un peu nui à Kick Out The Jams pour moi. Pas parfait du tout, mais Sister Anne, Baby Won’t Ya, Poison et, surtout, Gotta Keep Movin’ sont tous excellents. Pas mal pour un groupe qui tombait en morceaux.

Score final : 7,52 (67 votes exprimés, avec un score total de 504)

