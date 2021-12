Mcapital nomme Rohit Agrawal PDG

Il se concentrera également sur le cœur de métier de Mswipe en matière de paiements en créant un solide marché vertical de financement et de petits prêts via Mcapital.

Mcapital, la branche de prêt de Mswipe, a nommé Rohit Agrawal au poste de directeur général (PDG). Dans son nouveau rôle, Agrawal dirigera Mcapital dans le but d’atteindre 1 000 crores d’actifs sous gestion (AUM) d’ici mars 2024. Il se concentrera également sur l’activité principale de paiement de Mswipe en créant un solide financement marchand et des petits prêts verticaux via Mcapital. En tant que PDG de Mcapital, Agrawal supervisera l’adaptation de technologies innovantes dans la création de nouveaux produits de crédit pour les PME.

« La vaste expérience de Rohit dans le domaine des prêts accélérera nos efforts continus pour fournir aux petits commerçants un accès rapide et facile au crédit formel. J’ai hâte de travailler avec lui pour développer des solutions rentables et conviviales pour les petits commerçants et développer notre activité de prêt. La compréhension de Rohit du secteur sera inestimable pour la croissance de notre entreprise et sa vision de se transformer en une banque de PME numérique », a déclaré Ketan Patel, PDG de Mswipe.

Agrawal, comptable agréé de profession, apporte avec lui plus de 15 ans d’expérience dans les services financiers et les prêts. Il a rejoint Kotak Mahindra Bank en 2006. Au cours de son passage à la banque, il a travaillé pour son entreprise de taille moyenne et a dirigé ses activités de commerce électronique et de nouvelle ère.

« J’ai hâte de bâtir une entreprise de prêt importante, rentable et efficace en termes de risque. Ensemble, nous nous engageons à renforcer l’écosystème marchand en Inde et à faire des PME nos partenaires privilégiés », a commenté Agrawal.

Mswipe, dont le siège est à Mumbai, propose des services d’acceptation de paiement aux PME leur permettant d’accepter des cartes, des portefeuilles, des applications de paiement mobile et des applications bancaires, des paiements sans contact et QR. La société est soutenue par un certain nombre d’investisseurs tels que B Capital, UC-RNT, Falcon Edge Capital, Matrix Capital Partners, DSG Partners et Epiq Capital.

Lire aussi : Peter England lance sa nouvelle gamme mariage avec une campagne « Honestly Made » pour hommes ; avec Ayushmann Khurrana

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.