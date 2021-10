Dans une interview de 2019, le candidat au poste de gouverneur démocrate de Virginie, Terry McAuliffe, a nié dans une interview de 2019 que l’actuel gouverneur de Virginie, Ralph Northam, portait un visage noir sur une photo d’annuaire universitaire et l’a qualifié d’erreur stupide.

« Écoutez, même si cela avait été lui dans le blackface, vous savez », a déclaré McAuliffe lors de la promotion de son livre en juillet 2019. « C’était une erreur stupide il y a 40 ans. »

ARLINGTON, VA – 22 OCTOBRE: Le candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, prend la parole lors d’un rassemblement de lancement d’une tournée en bus le 22 octobre 2021 à Arlington, en Virginie. L’élection du gouverneur de Virginie est le 2 novembre, où McAuliffe affrontera le candidat républicain Glenn Youngkin. (Photo de Drew Angerer/.)

LES PARTICIPANTS DE MCAULIFFE PENSENT-ILS QUE LES PARENTS DEVRAIENT AVOIR SON AVIS SUR CE QUE LES ÉCOLES ENSEIGNENT ?

« J’ai grandi à New York », a ajouté McAuliffe. « Et en toute honnêteté, je ne savais pas ce qu’était le blackface. Vous savez, je n’en avais pas fait l’expérience, nous n’avions aucun problème de racisme, honnêtement, en grandissant à Syracuse. »

McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018, avait précédemment appelé Northam à démissionner à cause de la photo de l’annuaire. L’ancien gouverneur a qualifié la photo de « raciste » et « inexcusable à tout âge ».

« Terry a toujours été clair sur le fait que ce qui s’est passé sur cette photo était faux », a déclaré la porte-parole de la campagne McAuliffe, Christina Freundlich, dans une déclaration à CNN.

Northam a soutenu McAuliffe dans la primaire démocrate plus tôt cette année et a précédemment été lieutenant-gouverneur de McAuliffe.

ARLINGTON, VA – 22 OCTOBRE: Le candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, s’adresse aux journalistes après un arrêt dans une entreprise locale le 22 octobre 2021 à Arlington, en Virginie. L’élection du gouverneur de Virginie est le 2 novembre, où McAuliffe affrontera le candidat républicain Glenn Youngkin. (Photo de Drew Angerer/.)

Northam s’est immédiatement excusé pour la photo en février 2019 après sa publication par le site Web Big League Politics, bien qu’il n’ait pas démissionné à cause de la controverse.

« Plus tôt dans la journée, un site Web a publié une photo de moi tirée de mon annuaire de la faculté de médecine de 1984 dans un costume clairement raciste et offensant », a déclaré Northam à l’époque. « Je suis profondément désolé pour la décision que j’ai prise d’apparaître comme je l’ai fait sur cette photo et pour le mal que cette décision a causé à l’époque et maintenant. »

LA VIDÉO DE KAMALA HARRIS INVITANT LES FÊTES DE L’ÉGLISE À VOTER POUR MCAULIFFE PEUT ÊTRE ILLÉGALE

Mais un jour plus tard, Northam est revenu sur ses aveux, affirmant à la place qu’aucun des deux hommes sur la photo n’était lui.

Une enquête sur la photo s’est avérée peu concluante, les enquêteurs n’ayant pas pu déterminer si le gouverneur était ou non sur la photo.

« Personne que nous avons interrogé ne nous a dit que le gouverneur était sur la photo, et personne ne pouvait dire avec certitude qui était sur la photo », ont déclaré les enquêteurs.

Avec environ deux semaines avant le jour des élections en Virginie, la confrontation au poste de gouverneur entre McAuliffe et le candidat républicain Glenn Youngkin est dans l’impasse, selon un nouveau sondage.

McAuliffe et Youngkin sont tous deux à 46% des électeurs inscrits en Virginie, selon un sondage de l’Université de Monmouth mené du 16 au 19 octobre et publié mercredi.

DUMFRIES, VIRGINIE – 21 OCTOBRE: L’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe (C) danse après que le vice-président américain Kamala Harris (R) a pris la parole lors de son événement de campagne le 21 octobre 2021 à Dumfries, en Virginie. L’élection au poste de gouverneur de Virginie, opposant McAuliffe au candidat républicain Glenn Youngkin, a lieu le 2 novembre. Également sur la photo, l’épouse de McAuliffe, Dorothy (L). (Photo de Win McNamee/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

C’est un changement par rapport aux enquêtes de Monmouth de septembre et août sur la course à l’échelle de l’État étroitement surveillée avec des implications nationales probables, lorsque McAuliffe détenait une avance de 5 points.

La campagne McAuliffe a publié cette semaine un avis aux médias alertant la presse que Biden ferait campagne avec McAuliffe à Arlington mardi prochain, exactement une semaine avant les élections.