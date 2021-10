McAuliffe a récolté de l’argent auprès d’un donateur qui a financé l’effort anti-vax, appelle à tort Youngkin anti-vax

Terry McAuliffe a appelé à plusieurs reprises et à tort son adversaire au poste de gouverneur, le républicain Glenn Youngkin, « anti-vax », mais l’ancien gouverneur de Virginie a engrangé des dizaines de milliers de dollars d’un donateur qui a financé un effort anti-vax, selon les dossiers de financement de la campagne.

Albert Dwoskin, un promoteur immobilier qui a financé un institut qui a poussé les théories du complot anti-vaccin, a fourni à la campagne McAuliffe des frais de voyage d’une valeur de 53 400 $ sous forme de contributions en nature, ou de biens ou services non monétaires, dossiers de financement de campagne de Virginie spectacle.

Dwoskin a également versé 27 500 $ en espèces à la campagne ce cycle et envoyé 10 000 $ au Common Good VA PAC de McAuliffe en 2020. Le PAC a injecté près de 1,6 million de dollars dans les coffres de la campagne de McAuliffe en décembre, selon les documents.

Mais alors que McAuliffe engrangeait les dons de Dwoskin à l’approche des élections dans l’impasse du 2 novembre, il a simultanément décrit Youngkin comme s’opposant aux vaccins contre les coronavirus.

La militante politique Stacey Abrams, à gauche, salue la foule avec le candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe lors d’un rassemblement à Norfolk, en Virginie (AP Photo/Steve Helber, File)

« Glenn Youngkin est un anti-vaxxer », a déclaré McAuliffe lors d’une interview avec WLJA en octobre. Le démocrate a affirmé à plusieurs reprises pendant la campagne électorale que Youngkin était opposé aux vaccins.

Youngkin, cependant, a reçu le vaccin et a exhorté les Virginiens à faire de même. Youngkin s’oppose plutôt aux mandats de vaccin contre les coronavirus.

Les liens de McAuliffe avec Dwoskin remontent à plusieurs années. En 2014, alors qu’il était gouverneur de Virginie, McAuliffe a nommé Dwoskin et son épouse de l’époque, Claire Dwoskin, au conseil des visiteurs de l’Université George Mason et au conseil consultatif du gouverneur sur les estimations des revenus, a rapporté le Washington Free Beacon.

Avant les rendez-vous, Claire Dwoskin a qualifié les vaccins d' »holocauste de poisons » qui nuisent aux enfants. Les Dwoskins ont versé plus de 50 000 $ en contributions à la campagne de McAuliffe à l’époque.

Le procureur général de Virginie Mark Herring, le candidat lieutenant-gouverneur et la déléguée de l’État de Virginie Hala Alaya, l’ancien président américain Barack Obama et le candidat démocrate de Virginie Terry McAuliffe et son épouse Dorothy McAuliffe lors d’un rassemblement électoral pour le candidat démocrate de Virginie Terry McAuliffe à Richmond, en Virginie. , 23 octobre 2021. REUTERS/Kevin Lamarque (.)

Clair Dwoskin a créé le Children’s Medical Safety Research Institute en 2013 et son mari a financé l’entreprise par le biais de la Dwoskin Family Foundation, la fondation privée du couple. Elle a fermé l’institut lorsque le couple s’est séparé en 2018, et Albert Dwoskin a déclaré qu’il regrettait son implication dans le mouvement anti-vaccination, a rapporté le Daily Beast en 2019.

L’institut a régulièrement poussé des théories démystifiées sur les dangers potentiels de l’administration de vaccins aux enfants, y compris l’idée que les vaccins peuvent conduire à l’autisme chez les adolescents. L’institut a également financé des initiatives anti-vaccin et un film intitulé « The Greater Good », qui a poussé les théories du complot sur les vaccins.

Joseph Mercola, un médecin controversé et l’un des anti-vaccins les plus en vue du pays, a fait la promotion du film. L’institut Dwoskin a également amplifié le travail de Mercola.

Le président Biden et le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie Terry McAuliffe interagissent sur scène lors d’un rassemblement à Arlington, en Virginie, le 26 octobre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

De plus, les Dwoskins ont fourni de l’argent à d’autres groupes anti-vaccination par le biais de leur fondation privée, y compris le National Vaccine Information Center, selon les formulaires fiscaux.

L’institut avait pour mission de soutenir « la recherche pour approfondir l’exploration et la compréhension des effets indésirables des vaccins » au moment des dons, selon les documents fiscaux.

Ni la campagne de McAuliffe ni Dwoskin n’ont répondu à une demande de commentaire de Fox News.