McAuliffe attire de minuscules foules alors que la campagne entre dans la dernière ligne droite

Au cours de la semaine charnière avant le jour des élections le 2 novembre, le candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur Terry McAuliffe a attiré de minuscules foules à ses événements de campagne, alors que le républicain Glenn Youngkin affirme que l’élan est de son côté.

Le journaliste d’Associated Press, Steve Peoples, a partagé mercredi des photos des petites foules. La foule à la Bible Way World Wide Church à Danville, en Virginie, semblait particulièrement petite du point de vue de People.

McAuliffe a également semblé attirer une foule plutôt restreinte à l’Université de Lynchburg, à Lynchburg, en Virginie, plus tard mercredi après-midi.

Pendant ce temps, Youngkin a publié des photos d’un grand rassemblement à Roanoke, en Virginie, mercredi après-midi.

« Bonjour Roanoke !! Notre élan est inégalé dans tout le Commonwealth, et les Virginiens ont hâte de gagner », a tweeté Youngkin. « Merci à tous ceux qui ont voté tôt aujourd’hui ! »

Barack Obama et Terry McAuliffe (Photo de Win McNamee/.)

« Deux événements de campagne se déroulant à peu près au même moment à environ 70 miles l’un de l’autre », a écrit sur Twitter Dave Rexroade, directeur exécutif de la Republican Governors ‘Association, partageant des photos de l’événement de McAuliffe à Danville et de l’événement de Youngkin à Roanoke. « Vous me dites quelle campagne a l’excitation et l’élan… »

Bien que les Virginiens aient voté pour le président Biden plutôt que pour le président Trump avec une marge de 10 points en 2020, des sondages récents ont montré McAuliffe et Youngkin au coude à coude, Youngkin gagnant un avantage sur les questions cruciales d’éducation.

La campagne Youngkin a appelé à une plus grande implication des parents dans l’éducation de leurs enfants, tandis que McAuliffe a tenté de prendre ses distances par rapport aux remarques qu’il a faites lors d’un débat en septembre.

« Je ne pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu’ils doivent enseigner », a déclaré l’ancien gouverneur à l’époque.

Au cours des dernières semaines de la campagne, McAuliffe a tout mis en œuvre, amenant le président Biden, l’ancien président Barack Obama, Stacey Abrams et de nombreux autres démocrates nationaux à faire campagne avec lui.

Glenn Youngkin parle aux partisans à l’extérieur après son discours. (Tyler O’Neil/Fox News)