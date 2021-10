McAuliffe double | Ligne électrique

Dans les derniers jours de la campagne du poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe ne recule pas devant sa position d’endoctrinement anti-parents et pro-gauche. L’un des problèmes est la théorie critique de la race. J’ai souvent dit que la position libérale sur le CRT est : « Ça n’existe pas… et c’est génial ! En d’autres termes, nous n’enseignons pas le CRT, mais n’osez pas le critiquer. C’est la ligne que McAuliffe a adoptée lorsqu’elle a été interrogée sur le sujet par un intervieweur de télévision, qui apparaît comme inhabituellement rationnel. McAuliffe ne peut pas (plus exactement, ne le fera pas) définir le CRT, et il n’existe pas en Virginie, mais si vous ne l’aimez pas, vous êtes raciste :

Le démocrate de Virginie Terry McAuliffe suggère que les parents préoccupés par la théorie critique de la race sont racistes, puis refuse de définir le CRT. pic.twitter.com/MKnnb5BC4S – Recherche RNC (@RNCResearch) 8 octobre 2021

De même pour la question de l’implication des parents dans l’éducation en général. C’est la ligne de faille clé dans l’élection. Si vous voulez que vos enfants soient livrés à une cabale de fanatiques de gauche pendant que vous êtes exclu de leur éducation, vous êtes un électeur de McAuliffe. Si vous vous souciez de l’éducation de vos enfants et pensez que vous devriez avoir votre mot à dire, vous êtes un électeur Youngkin. Dans cette optique, il ne devrait pas être vraiment surprenant que Youngkin se porte bien.

Youngkin a publié cette annonce hier, mettant en vedette une mère qui, il y a quelques années, était consternée par la nature explicite de l’une des tâches de ses enfants. Elle n’identifie pas le livre ; l’annonce met l’accent sur le veto de McAuliffe contre la législation qui aurait donné aux parents le droit de choisir des matériaux alternatifs aux lectures sexuellement explicites que son fils a reçu (un droit, soit dit en passant, qui existe dans de nombreux États). L’annonce est efficace :

Comment McAuliffe a-t-il répondu à cette annonce plus tôt dans la journée ? Il l’a qualifié de « sifflet de chien raciste », même si la race est complètement absente de l’annonce. Apparemment, le livre en question était Beloved de Toni Morrison, que je n’ai pas lu et dont la publicité ne mentionne pas, mais qui semble affreux.

Peu de temps après la publication de l’annonce, McAuliffe a riposté, affirmant que la campagne de Youngkin cherchait à obtenir le soutien des « éléments les plus extrêmes de son parti ». « Au cours de la dernière semaine de cette course, Glenn Youngkin a doublé les mêmes guerres culturelles de division qui ont alimenté sa campagne depuis le tout début », a-t-il déclaré dans un communiqué écrit. « Le message de clôture de Youngkin interdisant les livres et réduisant au silence les auteurs noirs estimés est un sifflet raciste conçu pour obtenir le soutien des éléments les plus extrêmes de son parti – principalement son principal soutien et substitut, Donald Trump. »

Appelez-moi un optimiste, mais cela ressemble à la lutte désespérée d’un candidat en grande difficulté.

Enfin, au risque de faire un long post plus long, il faut noter ce qui se passe dans le comté de Loudon, où la crise de l’éducation en Virginie a largement commencé. Aujourd’hui, les élèves de plusieurs écoles du comté de Loudon sont sortis pour protester contre l’agression sexuelle d’une fille, dans une salle de bain pour filles, par un garçon qui prétendait être une fille avec l’aval de l’administration de l’école. Le district a ensuite menti sur le viol et le père de la fille, naturellement contrarié, a été qualifié de terroriste domestique.

Des étudiants du comté de Loudoun sortent pour protester contre la dissimulation d’agression sexuelle https://t.co/FHXwmYYWAz – Mollie (@MZHemingway) 26 octobre 2021

De quel côté est Terry McAuliffe dans cet incident ? La fille violée et son père ? Ou les idéologues « trans » dont le dogme insensé a facilité l’agression, et qui ont ensuite menti à ce sujet et ont sali le père de la fille ? Ce serait bien qu’un journaliste pose cette question.