McAuliffe prétend faussement que « la vie des femmes » est « en danger », « les médecins vont être mis en prison » si Youngkin gagne

Le candidat démocrate de Virginie au poste de gouverneur Terry McAuliffe a affirmé que si son challenger républicain, Glenn Youngkin, remportait les élections du 2 novembre, la vie des femmes serait « en danger » et les médecins seraient « mis en prison » parce que Youngkin signera une loi sur l’avortement similaire à la Version texane. McAuliffe a déclaré cela malgré l’affirmation de Youngkin selon laquelle il ne signerait pas une telle loi.

« Aujourd’hui, les femmes viennent en Virginie parce qu’elles ne peuvent pas se faire avorter au Texas », a déclaré McAuliffe. En parlant de Youngkin, le démocrate a déclaré: « Il va apporter cela ici. La vie des femmes va être mise en danger. Les médecins vont être mis en prison. … La vie des femmes en danger. Cela va paralyser notre économie . »

McAuliffe a également répété des affirmations concernant une vidéo d’infiltration de Youngkin qu’un militant libéral a publiée en juillet.

VIRGINIA DEMOCRAT MCAULIFFE SOULIGNE POUR LIER LE YOUNGKIN DE GOP À LA LOI SUR L’AVORTEMENT DU TEXAS

« Il a été filmé en disant qu’il passerait à l’infraction, qu’il continuerait à interdire l’avortement et à financer Planned Parenthood », a déclaré le démocrate à propos de son adversaire républicain. « Chaque femme dans ce public devrait faire attention à ce que je m’apprête à dire », a déclaré McAuliffe. « Maintenant, avec une Cour suprême Trump 6-3, les avortements sont terminés dans ce pays. Ce n’est plus un sujet de discussion. La loi du Texas est la loi. »

(Photo de Win McNamee/.)

Après une interview vidéo avec Fox News samedi, Youngkin a répondu aux accusations de McAuliffe sur la question de l’avortement.

« Il est honnêtement en train de préparer un candidat », a déclaré Youngkin à Fox News. « Tout ce qu’il dit mérite » quatre Pinnochios « et » un pantalon en feu « », a ajouté le républicain, mentionnant les pires évaluations possibles de la vérification des faits par le Washington Post et PolitiFact.

Lors du premier débat avec McAuliffe en septembre, Youngkin a déclaré qu’il ne signerait pas le projet de loi sur l’avortement au Texas.

MCAULIFFE AFFIRME QUE STACEY ABRAMS DEVRAIT ÊTRE GOUVERNEUR DE LA GÉORGIE, EN PLUS DE CE QUE CERTAINS L’APPELLENT « GRAND MENSONGE »

« Je ne signerais pas le projet de loi du Texas aujourd’hui », a déclaré Youngkin. « Comme je l’ai dit tout au long de cette campagne, je suis pro-vie. Je crois aux exceptions en cas de viol et d’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger. Mais le projet de loi du Texas est également impraticable et déroutant. … Ce que j’ai dit, c’est que je pense qu’un projet de loi sur le seuil de la douleur serait approprié. »

La campagne de Youngkin s’est opposée au financement des contribuables pour l’avortement et aux commentaires du gouverneur de Virginie Ralph Northam sur le fait de ne pas étendre les soins aux bébés non désirés qui survivent à l’avortement. Il a suggéré qu’il signerait un projet de loi interdisant la plupart des avortements après 20 semaines de gestation, lorsqu’un bébé peut ressentir de la douleur, mais il n’a pas pris le genre de position ferme suggérée par McAuliffe.

Glenn Youngkin s’adresse à la foule à Burke, en Virginie (Tyler O’Neil/Fox News)

Des organisations et des dirigeants pro-vie, dont Susan B. Anthony List, National Right to Life, Family Research Council Action, la Virginia Society for Human Life PAC et Penny Nance, ont soutenu Youngkin.

Quant à la vidéo d’infiltration mentionnée par McAuliffe, elle ne corrobore pas ses affirmations sur Youngkin.

Lors d’une réunion en juin dans le comté de Loudoun, un interlocuteur a demandé à Youngkin s’il rembourserait Planned Parenthood ou « l’apporterait aux avorteurs ».

Youngkin a répondu: « Je vais être vraiment honnête avec vous. La réponse courte est que dans cette campagne, je ne peux pas. Quand je suis gouverneur et que j’ai la majorité à la Chambre, nous pouvons commencer à attaquer. Mais comme un sujet de campagne, malheureusement, qui en fait ne gagnera pas mes votes indépendants que je dois obtenir. »

Cela était loin d’être un engagement à financer le planning familial ou à interdire l’avortement, mais McAuliffe a affirmé à plusieurs reprises que c’était exactement cela.

En septembre, le vérificateur des faits du Washington Post a donné à McAuliffe « Deux Pinocchios » pour ses affirmations selon lesquelles Youngkin interdirait les avortements.

« McAuliffe déforme les commentaires secrètement enregistrés de Youngkin en quelque chose que Youngkin n’a pas dit – et c’est particulièrement exagéré d’affirmer qu’il a répété à plusieurs reprises qu’il interdirait l’avortement en Virginie », a écrit Glenn Kessler du Post.

(Photo AP/Steve Helber) (Photo AP/Steve Helber)