McAuliffe refuse le débat de la Liberty University, seuls deux débats en Virginie sont prévus ⋆ .

Les candidats républicains et démocrates pour être le prochain gouverneur de Virginie n’ont toujours pas accepté un troisième débat après que les deux candidats aient décliné les opportunités acceptées par l’autre.

Plus récemment, le candidat démocrate et ancien gouverneur Terry McAuliffe a refusé un débat avec le candidat et homme d’affaires républicain Glenn Youngkin, qui aurait été organisé conjointement par les universités Liberty et Hampton fin août. La campagne de McAullife a cité la principale raison du rejet de l’invitation étant un rassemblement d’intégrité électorale ce week-end, qui sera organisé à la Liberty University et auquel Youngkin participera.

« En apprenant que Glenn Youngkin participera à un rassemblement« Election Intégrité » organisé à l’Université Liberty par des insurgés qui ont assisté à l’événement meurtrier au Capitole des États-Unis, Terry McAuliffe déclinera l’invitation de l’Université Liberty à participer à son prochain forum de gouverneurs», porte-parole de McAuliffe Jake Rubenstein a déclaré, selon Virginia Scope. « Cet événement ‘Election Integrity’ à Liberty University fournira à Glenn Youngkin une plate-forme pour colporter les mensonges démystifiés et les théories du complot de Donald Trump sur les élections de 2020. »

L’événement, organisé par le Parti républicain du 5e district, comprendra une variété de sujets, notamment la discussion des élections de 2020, les politiques conçues pour garantir l’intégrité des électeurs, la collecte de fonds et la victoire des élections. Youngkin a déclaré que le président Joe Biden avait été légitimement élu, mais a également fait de l’intégrité électorale un élément clé de sa campagne. Il a également critiqué McAuliffe pour avoir ouvertement rejeté la légitimité de l’élection présidentielle de 2000 entre George W. Bush et Al Gore dans un discours de 2004 aux démocrates.

“Terry McAuliffe veut être dur dans le débat, mais il n’acceptera pas un débat de style mairie ce mois-ci dans l’une des grandes universités historiquement noires de Virginie”, a déclaré Youngkin dans un communiqué. «Allez Terry, ayons le premier débat à l’Université de Hampton et répondons aux questions des grands étudiants qui sont l’avenir de la Virginie. L’Université Hampton et l’Université Liberty ont fait un travail fabuleux en organisant ce débat de style mairie dans le passé. Il est temps pour McAuliffe d’arrêter de parler des deux côtés de sa bouche et d’accepter de faire ce débat.

Trois débats que McAuliffe a acceptés n’ont pas été acceptés par Youngkin. Cela comprend un débat organisé par la Virginia Bar Association, qui a organisé des débats entre les candidats au poste de gouverneur de Virginie à chaque élection depuis 1985. La campagne Youngkin s’est opposée aux sujets du débat et à la modératrice Judy Woodruff, présentatrice de PBS Newshour. La campagne a noté qu’elle avait fait un don à la Fondation Clinton ; Cependant, PBS Newshour Sara Just a déclaré qu’il s’agissait d’un effort bipartite visant à fournir des secours à la suite des tremblements de terre en Haïti.

Il y a deux débats qui ont été mutuellement convenus : l’Appalachian School of Law à Grundy le 16 septembre et un débat organisé par la Northern Virginia Chamber of Commerce, NBC4/Telemundo 44 et la Schar School of Public Policy and Government à George Mason Université. La date de ce dernier débat n’a pas encore été annoncée.