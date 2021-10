McAuliffe spox admet ses efforts pour «tuer» l’histoire de Fox News exposant «une décision étonnante» sur une embauche controversée

Un porte-parole de la campagne du gouverneur de Virginie de Terry McAuliffe a reconnu ses efforts pour essayer de « tuer » une histoire sur sa campagne qui aurait dépensé 60 000 $ pour embaucher un avocat de premier plan connu pour avoir organisé des défis juridiques liés aux élections.

« Je pense qu’il est clair sur la base de cette histoire que nous avons en fait… tué l’histoire », a tweeté la porte-parole de McAuliffe, Christina Freundlich, jeudi soir en réponse à un article de Fox News révélant un e-mail qu’elle avait envoyé par erreur à un journaliste de Fox News demandant à ses collègues de tenter pour « tuer » une histoire sur laquelle il travaillait.

LES E-MAILS DE L’ÉQUIPE MCAULIFFE RÉVÉLENT LES EFFORTS POUR ‘TUER CECI’ FOX NEWS STORY

Freundlich a été largement critiquée pour le tweet qui semblait ignorer que l’histoire de son e-mail envoyé par erreur avait amplifié la question initiale de la journaliste sur Twitter et dans les médias.

« J’ai tué l’histoire dont je parle et tout le monde lit actuellement », a tweeté le rédacteur en chef du Spectator Stephen L. Miller. « Juste des trucs de premier ordre là-bas. »

YOUNGKIN AIDE ACCUSE L’ÉQUIPE DE MCAULIFFE D’HABILLER DE FAUX YOUNGKIN BACKERS EN VÊTEMENT RACISTE «UNITE THE RIGHT»

« L’objectif a échoué », a tweeté le rédacteur en chef du Washington Examiner, Timothy Nerozzi.

Le directeur national de la recherche de School Choice Now, Corey A. DeAngelis, a simplement répondu « quoi ».

Moins d’un mois avant le jour du scrutin, la campagne de McAuliffe a dépensé 53 680 $ pour les services d’Elias Law Group, un cabinet que Marc Elias a créé plus tôt cette année, a précédemment rapporté Fox News.

Elias avait auparavant travaillé en tant qu’associé du cabinet d’avocats Perkins Coie, que la campagne d’Hillary Clinton a embauché en 2016 afin de mener des recherches d’opposition sur Donald Trump – des recherches qui comprenaient le dossier tristement célèbre et discrédité de Christopher Steele. Les républicains ont accusé Elias de mentir pour cacher le rôle de la campagne Clinton dans le financement du dossier.

Elias a représenté les démocrates dans leurs efforts pour se présenter aux élections. Avant les élections de 2020, il représentait les démocrates contestant une loi du Texas interdisant le « vote direct ».

Les républicains de la Chambre ont accusé Elias d’avoir un « sérieux conflit d’intérêts » lorsqu’il a représenté la candidate démocrate de l’Iowa, Rita Hart, dans ses efforts pour renverser les résultats de sa défaite extrêmement étroite contre la représentante républicaine Mariannette Miller-Meeks. Le comité d’administration de la Chambre des membres du GOP a déclaré qu’Elias avait un conflit parce que lui et Perkins Coie – où il travaillait encore à l’époque – représentaient également la moitié des membres du comité démocrate qui trancheraient l’affaire.

SONDAGE FOX NEWS : YOUNGKIN DEMANDE MCAULIFFE PARMI LES ÉLECTEURS PROBABLES DE LA VIRGINIE

Le professeur de droit de l’Université George Washington, Jonathan Turley, a écrit que McAuliffe embauche Elias est une « décision étonnante ».

McAuliffe avait auparavant hoché la tête alors qu’Abrams répétait ce que certains ont décrit comme son « gros mensonge » à propos des élections de 2018. Les vérificateurs des faits avec PolitiFact et USA Today n’ont trouvé « aucune preuve » et « peu de preuves empiriques » que Brian Kemp, qui a été secrétaire d’État de Géorgie tout en se présentant contre Abrams, a volé les élections.

Un porte-parole de la campagne Youngkin a répondu aux remarques de McAuliffe en suggérant que le démocrate pourrait ne pas accepter les résultats de l’élection.

« Les affirmations continues de McAuliffe selon lesquelles plusieurs élections ont été volées soulèvent de sérieux doutes quant à savoir s’il acceptera sa propre défaite imminente et concèdera lorsqu’il perd face à Glenn Youngkin », a déclaré le porte-parole à Fox News à l’époque.

Les électeurs de Virginie décideront de la course du gouverneur entre McAuliffe et Youngkin le mardi 2 novembre et le sondage de Fox News publié jeudi suggère que Youngkin a effacé l’avance confortable de McAuliffe qu’il avait autrefois il y a des semaines.

McAuliffe reçoit 45% contre 53% pour Youngkin dans un nouveau sondage de Fox News auprès des électeurs probables de Virginie. L’avantage de huit points de Youngkin est en dehors de la marge d’erreur d’échantillonnage du sondage.

C’est un grand changement par rapport à il y a deux semaines, lorsque McAuliffe était en avance de cinq, 51-46 pour cent.

Les électeurs probables sont un sous-groupe d’électeurs inscrits, identifiés principalement sur la base de l’intention de vote autodéclarée et de l’intérêt pour l’élection.

Parmi le plus grand bassin d’électeurs inscrits, c’est une course à un point : McAuliffe 47% contre Youngkin 48%. Il y a deux semaines, McAuliffe menait de 11 points parmi les électeurs inscrits, soit 52 à 41 %.

Tyler O’Neill et Dana Blanton de Fox News ont contribué à ce rapport