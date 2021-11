mCBDC Bridge révèle 15 cas d’utilisation et 22 participants de poids

Le pont CBDC multiple, un projet de quatre autorités monétaires visant à construire une infrastructure pour connecter les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC), a révélé jeudi 15 cas d’utilisation et 22 participants au projet lors de la Hong Kong Fintech Week.

Le projet est une collaboration entre la Banque de Thaïlande, la Banque centrale des Émirats arabes unis, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), la Banque populaire de Chine et la Banque des règlements internationaux (BRI). Il vise à réduire les coûts et à améliorer la vitesse des transactions internationales, en utilisant les CBDC. Selon l’annonce, de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs, HSBC, Société Générale et les six plus grandes banques d’État de Chine sont également impliquées. Un total de 22 industries les participants de toutes les juridictions testeront les 15 cas d’utilisation au cours d’un projet pilote qui débutera en 2022, a déclaré une brochure publiée par la Banque de Thaïlande qui a également révélé les projets spécifiques. Goldman Sachs Asia testera l’émission d’obligations symboliques et le règlement atomique, DBS Bank Hong Kong tester les paiements d’assurance transfrontaliers entre la Chine continentale et Hong Kong, HSBC testera le financement du commerce programmable « riche en fonctionnalités », et FORGE, filiale de la Société Générale, se penchera sur l’émission d’obligations d’entreprise natives numériques. 11 industries ont commencé sur la plate-forme d’essai », a déclaré une présentation vidéo du projet lors de la conférence de Hong Kong. Le pilotage du projet Le comité a accordé la priorité au règlement des échanges en raison du potentiel du mCBDC à réduire les coûts et à améliorer la vitesse dans l’industrie massive, selon la présentation. Les échanges entre les quatre ont dépassé 730 milliards de dollars en 2019, a noté la présentation en citant les données de la Banque mondiale. En septembre, les banques participantes ont révélé qu’elles avaient construit un prototype de phase 2. Directrice du Hong Kong Center du BIS Innovation Hub, Bénédicte Nolens , a décrit le projet comme une « entreprise de grande envergure ». Colin Pou, directeur exécutif de la HKMA, a expliqué qu’il est préférable de construire un nouveau système pour le règlement des CBDC plutôt que d’essayer de recalibrer l’infrastructure existante.

