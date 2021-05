McCain Scorches Panicky Left, les médias ne “ suivent pas la science ” sur les vaccins, les masques ⋆ 10z viral

Meghan McCain a de nouveau appelé les médias et l’hypocrisie de la gauche sur les directives relatives aux coronavirus, dans The View Monday.

Les hôtes discutaient du renversement confus du CDC à la fin de la semaine dernière, concédant soudainement que la science dit que les personnes vaccinées n’ont plus besoin de porter de masques à l’intérieur.

Alors que les hôtes libéraux étaient perplexes ou désemparés par la volte-face, le co-animateur conservateur a brûlé la gauche de peur que les États conservateurs ne «suivent la science» les mois précédents en levant les mandats, seulement pour eux-mêmes maintenant de ne pas suivre la science. disant que les personnes vaccinées ne courent aucun risque réel de contracter le virus.

Avant cela, la co-animatrice Joy Behar a admis qu’elle avait été criée par un boucher à New York pour avoir enlevé son masque parce que le gouverneur Cuomo n’avait pas encore levé les mandats de masque. Sunny Hostin s’inquiétait du fait que les gens mentaient au sujet de la vaccination pour ne pas avoir à porter de masques à l’intérieur. Elle s’inquiétait du fait que les États ayant de «faibles taux de vaccination» auraient des pics de personnes mentant:

«Ce qui m’inquiète, Whoopi, c’est ce qui se passe quand il y a des États qui ont ces faibles taux de vaccination et que ces gens se mentent et que nous constatons à nouveau un pic. Je pense que nous serons dans une boucle sans fin et cela m’inquiète », s’inquiète-t-elle. La co-animatrice Whoopi Goldberg, qui a déclaré il y a quelques semaines à peine qu’elle porterait des masques à l’extérieur jusqu’à 90 ans, sympathisait avec ses pairs vaccinés qui avaient trop peur d’enlever leurs masques. À McCain, elle a demandé:

“Que faut-il penser pour que les gens se sentent à l’aise de suivre non seulement la science, mais aussi leur propre science, qu’est-ce qui est confortable pour eux? Pensez-vous que les gens doivent simplement faire ce qu’ils pensent être le mieux pour eux, plutôt que de se laisser troubler par les 500 000 messages que nous recevons? » elle se demandait.

McCain a d’abord rejeté l’idée que la «science» dépendait du niveau de confort ou de paranoïa de quelqu’un:

«Ouais, je veux dire, je ne pense pas qu’il y ait de différenciation entre la science. Je ne pense pas qu’il y ait votre propre science et la science de quelqu’un d’autre. La science est la science », a-t-elle déclaré, ajoutant que les vaccins sont efficaces à plus de 90% contre le virus.

Elle a critiqué la gauche et le CDC pour avoir politisé le virus, en particulier dans les États rouges, et a appelé des journalistes comme Rachel Maddow pour être «irrationnels», «réagissant émotionnellement et ne suivant pas leur propre science»:

MCCAIN: [B]ut je pense qu’à ce stade, c’est juste irrationnel et émotionnel, surtout quand le directeur du CDC dit que nous nous dirigeons vers une catastrophe imminente. Une catastrophe imminente ressemble à l’apocalypse. S’il y avait une catastrophe imminente, alors la Floride et le Texas seraient des enfers de la mort et il faudrait que la Garde nationale arrive et sauve les gens. Ce n’est pas ce qui se passe. Ma famille et mes amis en Arizona mènent une vie normale. Et devine quoi? Il n’y a pas de destin imminent. Il n’y a pas de feu, de fureur et de paysage enfer partout. C’est irrationnel. Les gens réagissent émotionnellement et ne suivent pas leur propre science. Je veux en fait montrer un clip de Rachel Maddow faisant ceci:

RACHEL MADDOW: J’ai l’impression que je vais devoir me recâbler et quand je vois quelqu’un qui ne porte pas de masque, je ne pense pas instantanément que vous êtes une menace, ou que vous êtes égoïste ou que vous êtes un négateur COVID et que vous avez définitivement un havre de paix pas été vacciné. Nous devons recâbler la façon dont nous nous regardons les uns les autres parce que les conseils du CDC qu’elle vient de me dire, c’est que si vous êtes vacciné, vous n’avez pas besoin de porter un masque, sauf dans des circonstances très spécifiques.

MCCAIN: Les directives du CDC ont changé en une semaine et elles étaient politiques car nous devons retourner au travail et les chiffres de l’inflation sont mauvais et le chômage est mauvais. Je suis sur la politisation, l’aspect émotionnel de ça…